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Abra Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Abra Teriminin Tdk Sözlük Anlamı

Abra Ne Demek, Ne Anlama Gelir Abra Teriminin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Ermeniceden geçmiş olan abra kelimesi, hem sözlük hem de mecazi anlamda kullanılır. Terazilerde tartılan şeyin kaç kilo olduğunu saptamak için kullanılan ilave ağırlıklara abra denir. Abra, tartılan ürünün mahiyetine göre bir demir ya da taş parçası olabilir. Bu tür ağırlıkların kullanılmasının nedeni, teraziyi dengelemektir. Abra ne demek, ne anlama gelir detayları ile derledik.

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Günümüzde abra kelimesinin yerine daha çok dara sözcüğü kullanılır. Bir şeyin darasını almak, kabın ağırlığını fiyattan düşmek demektir. Örneğin kutu içerisinde tartılan bir ürünün ağırlığı 7, kutunun ağırlığı ise 1 kilodur. Kutunun ağırlığı düşülür ve ürün 6 kilo üzerinden ücretlendirilir. Buna halk arasında darasını düşmek de denir. 

 Abra Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Pazar ve manavlarda satılan ürünleri hatasız bir şekilde tartmak için terazilerin içine konan yüklere abra denir. Abralar tartılan ürünle aynı ağırlıkta olunca terazi dengelenir. Bu da satılan ürünün kaç kilo olduğunun anlaşılmasını sağlar. 

 Eskiden abra olarak tahta parçaları, demir ve taş kullanılırdı. Günümüzde ise 1,2 ve 5 kiloluk demir abralar kullanılmaktadır.

  Abra Teriminin TDK Sözlük Anlamı 

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 Türk Dil Kurumuna göre abra kelimesi, biri sözlük biri mecazi olmak üzere iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Terazilerde dengeyi sağlayan yük

 İkinci Anlamı: Sıkıntı, angarya, sıklet 

 Abra Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''Ustam bana ilk günden abraların nasıl kullanılacağını öğretti.''

 

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