Abone ne demek, ne anlama gelir? Abone kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Abone kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Üyelik

2- Devamlı Müşteri

3- Alıcı

4- Gedikli

5- Müdavim

Abone Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sözleşme imzalayarak bir markanın hizmetlerinden en az 1 yıl boyunca faydalanan müşterilere abone denir. Bu kelime birçok kalıp ifadenin ve tamlamanın içinde de yer alır. Örnekler: 1- Abonelik Sözleşmesi 2- Abonelik Güvence Bedeli

Abone Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre abone kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Çeşitli sektörlerde hizmet veren bir firmanın devamlı müşterisi olmak

İkinci Anlamı: Bir yerin gediklisi ve müdavimi olmak

Abone Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Artık birçok yere ''abonelik'' başvurusu internet üzerinden yapılabiliyor. (Gerçek Anlam)

2- Aboneliği iptal edersek yüklü bir miktar tazminat ödememiz gerekecek. (Gerçek Anlam)

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3- Sen de o kafeye abone oldun resmen. (Mecazi Anlam)