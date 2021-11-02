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Abone ne demek, ne anlama gelir? Abone kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Abone#Nedir
Abone ne demek, ne anlama gelir Abone kelimesinin TDK sözlük anlamı...

yüzyılın ilk yarısında literatüre giren abone kelimesi, dilimiz Fransızcadan geçmiştir. ''Bon'' kelimesinden türetilen bu kelime orijinal dilinde ''abonne'' şeklinde yazılır. Ücretini önceden ödemek koşuluyla bir şeyin 1 yıl ya da daha uzun bir süre boyunca müşterisi olmaya abone olmak denir. Bu kelime mecazen bir yere sürekli gitmek, o yerin müdavimi olmak anlamında kullanılır. Abone ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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 Abone kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Üyelik

2- Devamlı Müşteri

3- Alıcı

4- Gedikli

5- Müdavim

 Abone Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Sözleşme imzalayarak bir markanın hizmetlerinden en az 1 yıl boyunca faydalanan müşterilere abone denir. Bu kelime birçok kalıp ifadenin ve tamlamanın içinde de yer alır. Örnekler: 1- Abonelik Sözleşmesi 2- Abonelik Güvence Bedeli

 Abone Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre abone kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Çeşitli sektörlerde hizmet veren bir firmanın devamlı müşterisi olmak

 İkinci Anlamı: Bir yerin gediklisi ve müdavimi olmak

 Abone Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Artık birçok yere ''abonelik'' başvurusu internet üzerinden yapılabiliyor. (Gerçek Anlam)

 2- Aboneliği iptal edersek yüklü bir miktar tazminat ödememiz gerekecek. (Gerçek Anlam)

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 3- Sen de o kafeye abone oldun resmen. (Mecazi Anlam)

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#TDK#Abone#Nedir

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