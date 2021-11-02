Abone ne demek, ne anlama gelir? Abone kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Abone kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Üyelik
2- Devamlı Müşteri
3- Alıcı
4- Gedikli
5- Müdavim
Abone Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Sözleşme imzalayarak bir markanın hizmetlerinden en az 1 yıl boyunca faydalanan müşterilere abone denir. Bu kelime birçok kalıp ifadenin ve tamlamanın içinde de yer alır. Örnekler: 1- Abonelik Sözleşmesi 2- Abonelik Güvence Bedeli
Abone Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre abone kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Çeşitli sektörlerde hizmet veren bir firmanın devamlı müşterisi olmak
İkinci Anlamı: Bir yerin gediklisi ve müdavimi olmak
Abone Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Artık birçok yere ''abonelik'' başvurusu internet üzerinden yapılabiliyor. (Gerçek Anlam)
2- Aboneliği iptal edersek yüklü bir miktar tazminat ödememiz gerekecek. (Gerçek Anlam)
3- Sen de o kafeye abone oldun resmen. (Mecazi Anlam)