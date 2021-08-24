Abidin Dino kimdir? Abidin Dino'nun kısaca hayatı, sanat eserleri ve özellikleri

Çok yönlü bir sanat insanı olan Abidin Dino çağdaş Türk resminin öncülerindendir.

Abidin Dino Kimdir?

Abidin Dino, ressam olarak çağdaş Türk resminin öncülerindendir. Türk resim tarihinde "D Grubu ve Yeniler Grubu" adlarıyla anılan sanat topluluklarının da önde gelenlerindendir. Fakat Abidin Dino sadece bir ressam değil aynı zamanda yazar, yönetmen, karikatürist ve film yönetmeni olarak çok bir entelektüeldir.

Abidin Dino'nun Hayatı

23 Mart 1913 tarihinde, ailenin beşinci ve son çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Rasih Dino ve Saffet Gaziturhan'ın Abidin Dino'dan başka Leyla, Ahmet, Arif ve Ali olmak üzere dört çocukları daha vardı. Abidin Dino henüz doğmadan yaklaşık 30 sene evvel dede Abidin Paşa Adana valisi idi. Baba Rasih Dino, Divan-ı Muhasebat Müdürü anne Saffet hanım ise edebiyat ve müzik ile yakından alakası olan bir hanımdı.

Aile yurtdışına yerleştiğinde Abidin Dino henüz 6 aylıktı. İlk çocukluk dönemi İsviçre'nin Cenevre kentinde geçti. Bu dönem 1. Dünya Savaşı çıkmış ve tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Abidin Dino bu dönemi ve izlenimlerini "Kısa Hayat Öyküm" adlı eserinde anlatmıştır.

Aile, Cumhuriyetin ilanından yaklaşık 2 yıl sonra yurda dönebildi. İstanbul'a yerleşen ailede önce baba kaybı yaşandı, ardından anne vefat etti. Robert Koleji'nde okuyan Abidin Dino radikal bir kararla okulu bıraktı. Şair olan abisi Arif'in de desteği ile çok sevdiği sanat dünyasına adım atmaya başladı.

Abidin Dino bundan sonra kütüphanelerden çıkmamaya başladı. Müthiş bir çaba ve azimle kendini geliştirdi. Binlerce kitap okuyan ve araştıran Abidin Dino kendini karikatür, resim ve yazı alanında yetiştirmeye başladı.

Abidin Dino, ilk çizimlerini "Yarın" gazetesinde, ilk yazılarını "Artist" dergisinde yayınladı. "Halkın Dostu" gazetesinde yayımlanan Atatürk konulu çizimleri, Mustafa Kemal'in de beğenisini kazanmıştı.

Abidin Dino 1933 yılında "D Grubu" isimli sanat grubunun kurucuları arasında bulundu.

Atatürk'ün önderlik ettiği olayla Abidin Dino sinema eğitimi için1934 yılında Sovyetler Birliği'ne gitti. Daha sonra yurda döndü çeşitli dergilerde yazdı, resim ve heykel çalışmaları yaptı. Eşi Güzin hanımla evlendi. Büyük aşk yaşadığı eşi ile birlikte sürgüne gitti. Son derece çalkantılı bir yaşamı olan Abidin Dino, Picasso gibi dünyaca ünlü sanatçılarla tanışıp birlikte çalışma fırsatı da buldu. Yurda döndükten sonra ise çalışmalarını sürdürdü. Dünyaca tanınan bir sanatçı olan Abidin Dino 1990 tarihinde kansere yakalanıp yıllarca bu hastalıkla boğuştuktan sonra 7 Aralık 1993 tarihinde Paris'te vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul'a getirilen Abidin Dino Aşiyan'daki aile mezarlığına defnedilmiştir.

Abidin Dino'nun Sanat Eserleri

Çok sayıda heykel ve resmi bulunan Abidin Dino' nun kitaplarından bazıları şunlardır: "Acıyı Çizmek", "Biçimden Öte", "Nazım Üstüne", "Kısa Hayat Öyküm", "Sensiz Her Şey Renksiz", "Yeditepe Öyküleri"

Abidin Dino'nun Ödülleri

Abidin Dino sadece Türkiye'de değil ünü sınırlar dışına taşmış bir dünya sanatçısıdır. Sayısız kez ödül almış olan Abidin Dino'nun ödüllerinden bazıları şunlardır:

Fransız Kültür Başkanlığı, "Sanat ve Edebiyat Şövalye Nişanı" ( 1989 )

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi "Belgesel Film Ödülü" (1966 - Gol isimli filmi için verilmiştir )

"Paris Türk Ekolü Pentür Sanatçıları" arasına Abidin Dino'nun da adı yazılmıştır.

1993 yılında Maçka'ya Abidin Dino'nun bir heykeli konumlandırıldı

1979 yılında "Fransız Plastik Sanatlar Birliği" nin Onursal Başkanı seçildi.