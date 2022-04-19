Abid Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tasavvufta Abid Kelimesinin Anlamı

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Köküne Arapça'dan gelen Abid sözcüğü, aynı zamanda kur'an-ı Kerim'de yer alan bir sözcüktür. Bu sebepten dolayı İslami ve dini açıdan önemli bir kelimedir. Taşımış olduğu yapı kelime anlamı ile beraber dini açıdan ifade edilir.

Abid Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça üzerinden Türkçeye geçiş ile beraber, abid kelimesi kelime anlamı eşliğinde şu şekilde öne çıkar;

- İtaat eden

- Hizmet eden

Genel olarak kelime anlamı üzerinden ele alındığı vakit bu şekilde günlük yaşamda kullanılır. Ancak Türkiye'de çok kullanılan bir sözcük olmadığını anlatmak mümkündür. Yine de Arapçada tek başına veya cümle içerisinde değerlendirilir.

Tasavvufta Abid Kelimesinin Anlamı

Abid kelimesi özellikle tasavvuf üzerinden oldukça önemli bir yer tutar. Çünkü İslamiyet açısından bakıldığı vakit, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime olduğunu söylemek mümkün. O yüzden İslamiyet açısından da tasavvuf eşliğinde bir anlam taşır;

- Tapınan

- İbadet eden

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Müslümanlık üzerinden herhangi bir kişi ya da kişilerin İslamiyet ile ibadetini gösteren bir anlama sahiptir. Böylece bu anlamı kapsamında hem İslam kültürü içerisinde hem de tasavvuf açısından değerlendirilir.