Abesle İştigal Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

​​​​​​Abesle iştigal etmek kelimesi boş işlerle uğraşmak, boşa zaman geçirmek ve gereksiz alakasız işlerle uğraşmak anlamına gelmektedir. Abes kelimesi gerekli olmayan lüzumsuz anlamında bir kelimedir. İştigal kelimesi ise uğraşmak uğraşı anlamına gelmektedir.

Abesle İştigal Etmek Ne Anlama Gelmektedir?

​​​​​​​​​​Abesle iştigal etmek boş işlerle uğraşmak, konuyla alakası olmayan durumlar anlamına gelmektedir. Abesle iştigal etmek gereksiz vakit harcamak anlamında kullanılmaktadır.

Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Abesle iştigal etmek deyimi bir durumda mevzunun dışında şeylerden gereksiz durum ve hallerden bahsetmek anlamına gelmektedir. Abesle iştigal etmek deyimi lüzumsuz ve gereksiz olan işlerle meşgul olmak anlamına gelmektedir.

Abesle İştigal Etmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Abesle iştigal etmek deyiminin cümle içinde kullanımı ile ilgili örnekler;

Ders esnasında abesle iştigal etmeyin lütfen derslerinize çalışın.

Yemek masasında abesle iştigal etmek adabı muaşerete aykırıdır.

Resim yapmak abesle iştigal etmek değildir resim yapmak bir sanattır.