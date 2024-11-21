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ABD'ye en çok öğrenci gönderen 3’üncü Avrupa ülkesiyiz

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#ABD#Türkiye#Hindistan
ABDye en çok öğrenci gönderen 3’üncü Avrupa ülkesiyiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 12:01

Dünya sıralamasında Hindistan, 15 yılın ardından Çin'i geçerek, ABD'ye yüksek öğrenim eğitimi almak için en çok öğrenci gönderen ülke oldu.

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ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosunun desteğiyle Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) tarafından hazırlanan "Open Doors 2024" raporu yayımlandı.

Uluslararası öğrenci hareketliliğine ilişkin raporda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüksek öğrenim görmek amacıyla ABD'ye gelen Hindistanlı öğrenci sayısının 331 bin 602, Çinli öğrenci sayısının ise 277 bin 398 olduğu belirtildi.

Buna göre, 2008-2009 eğitim öğretim yılından bu yana Çin'in gerisinde kalan Hindistan, bu yıl Çin'i geçerek ABD'ye en çok öğrenci gönderen ülke oldu.

Yaklaşık 1 milyon 127 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ABD'ye en çok öğrenci gönderen 3. ülke ise 43 bin 149 ile Güney Kore oldu.

Avrupa'da ise ABD'de eğitim görmeye en fazla talebi 10 bin 473 öğrenci ile İngiltere gösterdi. İngiltere'yi, 9 bin 230 öğrenci ile Almanya ve 9 bin 148 öğrenci ile Türkiye takip etti.

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#ABD#Türkiye#Hindistan

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