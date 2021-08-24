Abdülhak Hamit Tarhan kimdir? Kısaca Hayatı, Edebi kişiliği, şiirleri, eserleri ve özellikleri

Abdülhak Hamit Tarhan Türk Edebiyatında sıklıkla duyduğumuz ve hatta eserlerini okuduğumuz bir şairdir. Aynı zamanda edebiyatın dönemlere ayrıldığı göz önünde bulundurulursa eğitim hayatımızda edebiyat derslerinde yazarın eserleri bizlere öğretilmiştir.

Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir? Kısaca Hayatı

Şair, oyun yazarı ve diplomat olarak geçen Abdülhak Hamit Tarhan Osmanlı döneminin son yıllarında ve Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarında eserlerini vermiştir. Bu isim modern edebiyatın doğuşunda etkili olmuştur.

2 Ocak 1852 yılında İstanbul ilinin Beşiktaş Bebek mevkisinde doğmuştur. 12 Nisan 1937 yılında yani 85 yaşındayken İstanbul ilinde ölmüştür.

Nelly Tarhan isimli kişiyle evlenmiştir. Hamide Nasip hanım ve Abdülhak Hüseyin bey isimli iki çocuğu olmuştur. Edebiyatta takma isimleri ise Dahi Azam ve Şair Azam olarak bilinmektedir.

Abdülhak Hamit Tarhan Edebi Kişiliği

Edebi kişiliğini Tanzimat sonrası edebi ve siyasi devirleri yaşamış oluşu meydana getirmektedir.

Meşrutiyetleri, Cumhuriyeti ve Tanzimat sonrasını görmüştür. Bu durum edebi kişiliğine etki etmiş ve eserlerini de meydana getirmiştir.

Şiir yazmaya 1970 yılında başlayarak modern edebiyatın kurucusu haline geldi. Sanatçının edebi kişiliği Ebüzziya Tevfik, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem gibi Tanzimat döneminin yeni edebiyatçılarının görüşleriyle şekillenmiştir.

Sanatçı uzun bir dönem Doğu ve Batı'da diplomat olarak bulunmuştur. Bu sebepten dolayı edebi kişiliği her iki dönem edebiyatını da kapsayarak karma bir kişilik haline gelmiştir.

Abdülhak Hamit Tarhan Şiirleri

Abdülhak Hamit Tarhan edebiyatın şiir, kitap, tiyatro oyun yazarı gibi pek çok alanında eserler bırakmıştır.

Abdülhak Hamit Tarhan'ın Şiirleri şöyle sıralanmaktadır:

Makber

Sahra

Validem

Hacle

Ölü

Garam

Bular Odur

Divaneliklerim Yahut Belde

Bâlâdan Bir Ses

Yadigâr-ı Harp

Kahpe Yahut Bir Sefilenin Hasbihali

İlham-ı Vatan

Yazar şiirin biçiminde ve içeriğinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Şiirlerinde ölçü, uyak ve dil kaygısı görülmemektedir. Bu yüzden şiir eserleri dil bakımından kusur içermektedir. Dil üslubunu ağır kullanmıştır. Aynı zamanda dağınık olarak bu üsluba şiirlerinde yer vermiştir. Şiirleri lirik ve felsefi anlayış içermektedir. Tezat ve şaşırtma yaklaşım şiirlerinde görülmektedir.

Abdülhak Hamit Tarhan Eserleri ve Kitapları

Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatro eserleri aruzla yazılanlar, heceyle yazılanlar, mensur olanlar ve nazım nesir karışık olanlar olarak kategorilere ayrılmaktadır.

İlhan, Yabancı Dostlar, Ruhlar, Nazife, Kanuni'nin Vicdan Azabı gibi eserler aruzla yazılmış tiyatro eserleridir.

Nesteren, Liberte, Cünun_ı Aşk, Hakan ise heceyle yazılmış tiyatro eserleridir. Macerayı Aşk, İçli Kız ve Sabru Sebat ise mensur olan tiyatro eserleridir.

Duhter-i Hindu, Tarık, İbn-i Musa, Zeynep, Finten, Yadigâr-ı Harp eserleri nazım nesir karışık olarak yazılmış tiyatro eserleridir.

Sahra, Makber, Bunlar Odur, Validem, Garam ve daha birçok eser Abdülhak Hamit Tarhan'ın kitap listesinde yer almaktadır. Sahra eseri kitap olarak çıkarılan ilk şiir kitabıdır.

Abdülhak Hamit Tarhan Eserlerinin Özellikleri

Yazarın eserlerinin özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

21 adet tiyatro yazmıştır.

Tiyatro eserleri şiirleri gibi dağınık bir yapı göstermektedir.

Tiyatro eserlerinde en çok kullanılan unsur tezat özelliğidir.

Tiyatro eserleri okunmak için yazılmış eserlerdir. Bu eserler sahnelenmeye uygun değildir. Sahnelenme tekniğine uygun olmadığı için okunmak olarak değerlendirilmiştir.

Tiyatro eserlerinde ana malzeme olarak uzak ülkelerin kültürlerini, coğrafi özelliklerini, ölü medeniyetlerini, tarihi ve mitolojiyi kullanmıştır.

Bazı tiyatro eserleri manzum şeklindedir.

Şiir kitaplarında ölçü, uyak ve dil kullanmamıştır.

Şiirlerinde dil üslubu kusurludur.

Lirik ve felsefi anlayış hakimdir.

Dağınık şiirleri mevcuttur tezat ve şaşırtma hakimdir.