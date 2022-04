Abdomen ne demek, vücudun neresi? Abdomen us üst neden çekilir?

Haberin Devamı

Abdomen kelimesi Latince bir kelimedir ve karın anlamına gelmektedir. Dilimizde karın içindeki organların ifade edilmesi için Abdomen kelimesi kullanılmaktadır.

Abdomen Ne Demek?

Abdomen Latince bir kelimedir ve karın anlamına gelmektedir. Karın içi bölgenin anlatılması için Abdomen kelimesinin kullanılması gerekir. Birçok kişi bu kelimenin anlamını bilmediği için merak ederek internetten araştırmaktadır. Abdomen bölgesinde kadınların rahim ve yumurtalıkları, erkeklerin ise prostatları bulunmaktadır. Abdomen tam anlam karşılığı olarak karın ve batın bölgesine denk gelmektedir.

Abdomen Vücudun Neresi?

Vücudun toraks ve pelvis bölgeleri arasında kalan ve mide, karaciğer, dalak, pankreas ve bağırsakları kaplayan bölge Abdomen bölgesi olarak sayılmaktadır. Abdomen vücutta karın ya da göbek olarak da bilinen bölgeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Kelime anlamı olarak Abdomen karın ve batın bölgesi anlamı gelmektedir. Tıp dilinde kullanılan ve Latince bir kelime olarak kullanılan Abdomen karın kelimesinin Latince karşılığı olarak kabul edilmektedir. Karın bölgesi ya da batın bölgesinin tıp dilindeki karşılığı Abdomen olarak bilinmektedir ve bu kelime tıptaki birçok kelime gibi Latince kökenlidir.

Abdomen Us Üst Neden Çekilir?

Genelde kişilerdeki karın ağrısı, yan ağrısı, hazımsızlık, şişlik, bulantı ya da kusma şikayetlerinden sonra Abdomen us üst çekilmektedir. Abdomen us üst çekimi Abdomen USG olarak da bilinmektedir. Bu çekim kişilere trafik kazalarından sonra ya da travmalardan sonra da çekilmektedir. Abdomen us üst çekildiğinde karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri ve karaciğer değerlendirilmektedir. Kanser ya da genetik hastalıkların tanısı için de iç organların takibi için kişilere Abdomen us üst çekilmektedir. Abdomen us üst karın bölgesinde yer alan tüm organların incelenmesi ve detaylı bir şekilde görüntülenmesi için yapılan tıbbi bir yöntemidir.