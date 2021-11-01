Abdar ne demek, ne anlama gelir? Abdar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Abdar kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmayıp bu kelimenin kökeni Farsçaya dayanmaktadır. Farsçada yer alan ab ve dar sözcüklerinin bir araya gelmesi ile abdar kelimesi türetilmiştir.

Abdar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Abdar kelimesi anlam olarak suya sahip olan şeklinde ifade edilmektedir. Bu kelimenin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Abdar kelimesi, meyveler için sulu ve taze anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu kavram herhangi bir kılıç ya da keskin bir şeyden bahsederken keskinlik ve parlaklık anlatılmak istendiğinde kullanılan bir kavram olmaktadır.

Abdar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Abdar kelimesi farsça bir kelime olarak sağlam bir vücuda sahip olan ve taze anlamında kullanılan bir kavram olmaktadır. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu tarafından yapılmış bir anlam açıklaması bulunmamaktadır. Bu kelime kendi dilinde zarif, nükteli ve güzel bir söz için de kullanılmaktadır.