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Abdar ne demek, ne anlama gelir? Abdar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Nedir#Abdar Ne Demek
Abdar ne demek, ne anlama gelir Abdar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Bir dile başka bir dilden giren kelimelerin çeşitliliği o dil hakkında bilgi edinmeye olanak sunmaktadır. Türkçe dili de zengin yapısıyla birden farklı coğrafyada konuşulan bir dil olarak belirtilmektedir. Türkçede etkileşim içinde olduğu başka dillerden giren çok sayıda yabancı kökenli bulunmaktadır. Bu kelimelerin birçoğu hala kullanılmakla beraber bir kısmı artık kullanılmayan kelimeler olmaktadır. Peki, Abdar ne demek, ne anlama gelir? Abdar kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olarak ifade edilmektedir? İşte, Abdar kelimesinin ne anlama geldiğini tüm detayları ile derledik.

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Abdar kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmayıp bu kelimenin kökeni Farsçaya dayanmaktadır. Farsçada yer alan ab ve dar sözcüklerinin bir araya gelmesi ile abdar kelimesi türetilmiştir.

 Abdar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Abdar kelimesi anlam olarak suya sahip olan şeklinde ifade edilmektedir. Bu kelimenin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Abdar kelimesi, meyveler için sulu ve taze anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu kavram herhangi bir kılıç ya da keskin bir şeyden bahsederken keskinlik ve parlaklık anlatılmak istendiğinde kullanılan bir kavram olmaktadır.

 Abdar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Abdar kelimesi farsça bir kelime olarak sağlam bir vücuda sahip olan ve taze anlamında kullanılan bir kavram olmaktadır. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu tarafından yapılmış bir anlam açıklaması bulunmamaktadır. Bu kelime kendi dilinde zarif, nükteli ve güzel bir söz için de kullanılmaktadır.

 

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