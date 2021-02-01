Abdala Malum Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Abdal yaşayan insanlar arasında Allah'a yakın olan ve ermiş, bilen kişi olarak anılmaktadır. Bu insanların daha yaşanmadan vakaları sezdiği ve önceden haber verdiği yaygındır. Bu kişiler halk arasında pek önemli bir yere sahiptir.

Abdala Malum Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Halk arasında sevilen ve sayılan kişiler olarak görülmektedirler. Abdala malum olur atasözünün anlamına bakıldığında ise bir olayın olacağını olay gerçekleşmeden sezmiş olan kişiler için şaka yollu söylenen bir atasözüdür.

Abdala Malum Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Örnek bir cümle verilecek olursa; Abdala malum olur, dediği gibi olursa yağmura yakalanırız. Bu cümlede bir kişi yağmur yağacak olmasını belirtmiştir. Ancak bunu dinlemeyen kişiler bu söze aldırış etmemişlerdir. Son olarak ise eğer yağmur yağarsa bu kişiler abdala malum olur sözünü kullanacaklardır. Son olarak abdallar gerçek anlamda hayat tecrübesi olan ve hayatlarını farklı yerlerde sürdüren kişilerdir.