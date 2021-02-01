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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 02:28 | Son Güncelleme:

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Dilimizde bazı atasözleri çok iyi bilinse de bazıları pek sık kullanılmadığı için çok az kişi tarafından bilinir. Abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözü de çok sık kullanılmayan atasözlerinden bir tanesidir. Abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözünün anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri derledik.

Dilimizde oldukça fazla atasözü vardır. Bunların pek çoğu günlük yaşamda sıklıkla kullanılır çoğu ise çok sık kullanılmadığı için çok az insan tarafından bilinir. Abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözü de bunlardan bir tanesidir. Bir yerde bu atasözü ile karşılaştığınız zaman anlamını yorumlayabilmeniz için ne amaçla kullanıldığını bilmeniz gerekir.

 Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre bu atasözünün anlamı zorluklara alışık olan kişilerin tüm zorluklara karşı hazırlıklı oldukları ve bunun üstesinden gelebilecekleri anlamına gelmektedir.

 Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu duruma alıştım artık, abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş.

 Cümlede kişinin zorluklara karşı artık alışkanlık kazandığı ifade edilmektedir.

 

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