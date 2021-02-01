Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dilimizde oldukça fazla atasözü vardır. Bunların pek çoğu günlük yaşamda sıklıkla kullanılır çoğu ise çok sık kullanılmadığı için çok az insan tarafından bilinir. Abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözü de bunlardan bir tanesidir. Bir yerde bu atasözü ile karşılaştığınız zaman anlamını yorumlayabilmeniz için ne amaçla kullanıldığını bilmeniz gerekir.

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre bu atasözünün anlamı zorluklara alışık olan kişilerin tüm zorluklara karşı hazırlıklı oldukları ve bunun üstesinden gelebilecekleri anlamına gelmektedir.

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu duruma alıştım artık, abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş.

Cümlede kişinin zorluklara karşı artık alışkanlık kazandığı ifade edilmektedir.