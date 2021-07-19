ABD’ye Türkiye’den giden en başarılı 25 öğrenci

ABD´de üniversite eğitimi almak isteyen gençlere rehber olan www.studyinamerica.com, Türkiye’den gidip ABD üniversitelerinde 2021 yılında başarı gösterip mezun olmuş ilk 25 gencin ismini açıkladı. Stanford, Princeton, Yale, Brown, Chicago Üniversitesi, Maryland Üniversitesi gibi saygın kurumlardan mezun olan gençler, çok yönlü çalışmaları ve güçlü karakterleri ile başarılı bir şekilde Türkiye´yi okullarında temsil etti.

Site tarafından "en başarılı 2021 mezunları" seçilirken yalnızca akademik başarılar değil, üstün liderlik özellikleri de değerlendirildi. Başarı listesine seçilen öğrenciler, sınıflarının ilk sıralamalarında yer alıyor ve minimum 3,7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldu. Bu öğrenciler, gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, çevrelerine ilham veriyor ve edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergiliyor.

25 TÜRK BAŞARIYLA MEZUN OLDU

Açıklanan 25 mezunun isimleri şöyle sıralandı:

"Ece Hakim- Harvard Üniversitesi,

Emir Akdere- Yale Üniversitesi,

Ecenaz Özmen - Columbia Üniversitesi,

Bertan Gülşen - Dartmouth College,

Yasemin Ramazanoğlu - Georgetown Üniversitesi,

Kaan Ertaş - Stanford Üniversitesi,

Ecehan Yürükoğlu - Duke Üniversitesi,

Sinan Onukar - Pensilvanya Üniversitesi,

Tuna Coluk - Johns Hopkins Üniversitesi,

Serdem Sakar - New York Üniversitesi,

Pelin Çetin - Barnard Koleji Columbia Üniversitesi,

Mark Adut - Brown Üniversitesi,

Ladin Boluk - Pomona College,

Ali Ekin Gürgen - Princeton Üniversitesi,

Mina Cezayirli - Yale Üniversitesi,

Kaan Özdoğru - University of Maryland,

Selin Deldağ - Chicago Üniversitesi,

Umut Arslan - Harvard Üniversitesi,

Eda Naz Dinç - Yale Üniversitesi,

Efe Yavuz - Northwestern Üniversitesi,

Yağmur Erhan - Stanford Üniversitesi,

Berke Saat - Massachusetts İnstitute of Technology,

Lal Kökoğlu - Tufts Üniversitesi,

Cavit Ege Havsa - Rice Üniversitesi,

Deniz Enfiyeci - Pensilvanya Üniversitesi"

ABD´DE 10 BİNİ AŞKIN TÜRK ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

İstatistiklere göre ABD´de şu anda 10 bini aşkın Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunların 3 binden fazlası lisans eğitimi alıyor. 2021 yılında Amerika´ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 7'nci sırada yer alıyor. Bu öğrenciler Amerikan ekonomisine toplamda 515 milyon dolar üzerinde gelir sağlıyor.