ABD üniversitelerinde pandemi ve Trump sıkıntısı

COVID-19'un ABD'de yükseköğrenime etkisini anlamak için merkezi New York'ta bulunan Uluslararası Eğitim Enstitüsünün (IIE) yaptığı çalışmanın sonuçları ‘Open Doors’ raporunda paylaşıldı. Rapora göre, 2019-2020 akademik yılında ABD üniversitelerine bir önceki yıldan 20 bin daha az, yani 1 milyon 75 bin 496 uluslararası öğrenci kayıt yaptırdı, 2020 sonbaharında uluslararası öğrenci kayıtlarının yüzde 16 azaldı. İlk kez kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısı ise yüzde 43 düştü.

Raporda yer alan diğer bilgiler şöyle:

“Yabancı öğrenci kayıtlarında 2003 yılından bu yana görülen en yüksek düşüşe yol açan tek faktör, COVID-19 salgını değil, Trump yönetiminde, vize kısıtlamaları ve yabancı düşmanı söylem dahil uluslararası öğrencileri daha az hoş karşılayan iklimin bu düşüşte etkisi var. Birçok ülke ve üniversite için uluslararası öğrenci okul ücretleri, devlet gelirine önemli bir kaynak oluşturuyor. Uluslararası Eğitimciler Birliğine (NAFSA) göre, ABD'de 2019-2020 akademik döneminde uluslararası öğrenciler ülke ekonomisine 38.7 milyar katkıda bulundu. Bu bir önceki akademik yılda 41 milyar doladı. ABD üniversitelerine uluslararası öğrenci kayıtları, 11 Eylül saldırılarının ardından da düşüşe geçmişti. ABD'deki üniversitelere en fazla yabancı öğrenci sırasıyla Çin, Hindistan ve Güney Kore'den geliyor.”