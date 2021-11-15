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ABD -Türkiye arasında eğitimde iş birliği

#ABD#South Dakota State Üniversitesi#Altınbaş Üniversitesi
ABD -Türkiye arasında eğitimde iş birliği

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında ‘Uluslararası İlişkiler’, ‘Mühendislik’ ve ‘Eczacılık’ alanlarında lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrenciler ve akademisyenler için akademik iş birliği anlaşması imzalandı.

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ABD’deki South Dakota State Üniversitesi ile Altınbaş Üniversitesi arasında bilim ve eğitim iş birliğinin arttırılması için iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği kapsamında konferanslar, sempozyumlar ve ortak müfredat çalışmaları düzenlenecek.

ÇİFT DİPLOMA İMKANI
Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, iş birliğinin detaylarını şöyle anlattı:

“Kendi alanlarındaki en iyi üniversitelerle karşılıklı kurumsal yarar adına eğitim ve araştırma faaliyetlerinde iş birliğine gidiyoruz. SDSU-South Dakota State Üniversitesi ile de ortak bilimsel çalışmalar yürüteceğiz, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyeceğiz, eğitim-öğretimde yaz okulu ve ortak diploma programları gibi ortak müfredat faaliyetlerinde bulunacağız. Elektrik-Elektronik mühendisliği öğrencilerimiz YÖK onay sürecinin ardından ilk 2 yıllarını Altınbaş Üniversitesi’nde okuduktan sonra kalan 2 yıllarını da SDSU-South Dakota State Üniversitesi’nde tamamlayacak ve çift diploma hakkına sahip olabilecekler. Eczacılık Fakültesi öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ise her yaz ABD’ye giderek yaz döneminde uygulamalı yaz okuluna katılabilecekler. Uluslararası ilişkiler alanında yapılan ortaklık kapsamında başlangıç olarak 2022 yılı yaz ayında bir grup ABD’li öğrenci kampüslerimizde ağırlanacak.”

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#ABD#South Dakota State Üniversitesi#Altınbaş Üniversitesi

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