Abbas Yolcu ne demek? Abbas Yolcu deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Türkçede ''Abbas Yolcu'' deyimi ile aynı anlama gelen birçok deyim ve atasözü bulunuyor. Bunların arasında en yaygın kullanılanları şunlardır: ''Tası Tarağı Toplamak'' ve ''Yolcu Yolunda Gerek''

Abbas Yolcu Ne Demek?

Abbas yolcu deyimi genellikle yola çıkacak olan kimseleri tanımlamak için kullanılır. Bir şeyin niyetine girildiğini ve ondan ne olursa olsun geri dönüş olmayacağını belirtmek için de ''Abbas Yolcu'' denir. Deyimin ''Yolcudur Abbas, Bağlasan Durmaz'' şeklinde kullanımı da yaygındır.

Abbas Yolcu Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Çok kısa bir zaman içerisinde yolculuğa çıkması kesin olan kişi. Anlamı: Vefat etmek üzere olan hasta.

Abbas Yolcu Örnek Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK)

1- Birkaç gün daha kalmam için ısrar etseler de nafile: Abbas Yolcu!

2- Beni artık bağlasalar da durmam. Abbas Yolcu!