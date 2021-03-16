Abayı Yakmak ne demek? Abayı Yakmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Abayı yakmak deyiminde geçen aba gerçek anlamda kalın keçeden yapılmış bir kıyafettir. Aba genellikle çobanların giydiği geceleri sürünün yanında içine yatarak uyudukları kıyafettir. Abayı yakmak deyimi de bir çobanın sevdiğini düşünürken aba denilen kıyafetin tutuştuğunu görmemesinden gelmektedir.

Abayı Yakmak Ne Demektir?

Abayı yakmak farkında olmadan birini severek ona tutulmak sürekli onu düşünmek demektir. Abayı yakmak aklı takılı kalmak ve aşık olmak anlamına gelmektedir.

Abayı Yakmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Abayı yakmak deyimi bir kişiyi sevmek ve sevdiğinin farkına geç varmak anlamında bir deyimdir. Aşık olmak ve sevmek anlamına gelir.

Abayı Yakmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Abayı yakmak deyimi sevme ve sevilmek konularını içermektedir. Günlük konuşmada sıklıkla kullanılan abayı yakmak deyiminin cümle içinde kullanımı İle ilgili örnekler;

Ayşe her an Ali hakkında konuşuyor abayı yakmış.

Serhat sürekli Melek için şarkı besteliyor ona fena abayı yakmış olmalı.

Güler resim sergisinin açılışında Orhana hayran hayran bakıyordu abayı yaktığı oradan belliydi. Gibi cümlelerle günlük hayatta yerini almaktadır.