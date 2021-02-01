Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Abanın kadri yağmurda belli olur atasözü çok sık kullanılmaz. Ancak bir cümlede geçtiği zaman insanlar ne anlama geldiği merak etmektedir. Bu atasözü Türk Dil Kurumu sözlüğünde güzel bir şekilde açıklanmıştır.

Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazı durumlar ve olguların kıymeti zamanında değil elimizden çıkıp gittiğinde anlaşılır. İnsanlar sağlıklı bir hayat sürerlerken sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu anlamazlar. Ancak hasta olduklarında giden sağlıklarının ne kadar önemli olduğunun farkına varırlar ve keşke kıymetini bilseydim derler. Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü de böyle durumları anlatmak amacı ile kullanılmaktadır.

Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yanındayken ona çok kötü davranıyordu, gittikten sonra kıymetini anladı. Ne de olsa abanın kadri yağmurda bilinir.