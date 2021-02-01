Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Bazı atasözleri çoğu insan tarafından bilinmez. Çünkü anlamını az kişi bildiği için cümle içinde de fazla kullanılmamaktadır. Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü de çok fazla kullanılmayan dolayısı ile anlamı da bilinmeyen bir atasözüdür. Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamını ve cümle içinde kullanımını merak ediyorsanız işte tüm detaylar.
Abanın kadri yağmurda belli olur atasözü çok sık kullanılmaz. Ancak bir cümlede geçtiği zaman insanlar ne anlama geldiği merak etmektedir. Bu atasözü Türk Dil Kurumu sözlüğünde güzel bir şekilde açıklanmıştır.
Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bazı durumlar ve olguların kıymeti zamanında değil elimizden çıkıp gittiğinde anlaşılır. İnsanlar sağlıklı bir hayat sürerlerken sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu anlamazlar. Ancak hasta olduklarında giden sağlıklarının ne kadar önemli olduğunun farkına varırlar ve keşke kıymetini bilseydim derler. Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü de böyle durumları anlatmak amacı ile kullanılmaktadır.
Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Yanındayken ona çok kötü davranıyordu, gittikten sonra kıymetini anladı. Ne de olsa abanın kadri yağmurda bilinir.
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