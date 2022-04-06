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Abad ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre abad etmek, abad olmak sözlük anlamları

#Abad Ne Demek#Ne Anlama Gelir#TDK
Abad ne demek, ne anlama gelir TDKya göre abad etmek, abad olmak sözlük anlamları

12. yüzyılda literatüre girmiş olan abad kelimesi Farsça ve Arapçada farklı anlamlara gelir. Kelime Farsçada, gelişmiş, bayındır hale getirilmiş demektir. Arapçada ''ebed'' kelimesinin çoğulu olan abad, nihayete ermeyen, sonsuz zamanlar manasında kullanılır. Abad ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Abad kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte derledik

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 Abad kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Mahmur 2- Bayındır 3- Namütenahi 4- Payidar 5- Sonsuz 6- Baki

 7- Mütevali 8- Temelli 9- Kalıcı 1 0- Baki 11- Mütemadi 12- Devamlı

Abad Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Abad kelimesi, yapılan yatırımlarla ekonomisi gelişmiş ve yaşam koşulları iyileştirilmiş yer demektir. Bu kelime divan edebiyatında genellikle harab kelimesiyle birlikte kullanılmıştır. Harab-abad tamlaması, yıkılmaktan, aciz duruma düşmekten dolayı duyulan hoşnutluk anlamına gelir.

Kelimenin isim hali abadi şeklinde yazılır. Abad kelimesinin sözlük anlamı bayındırlıktır. Adem-abad ise yokluk alemi manasında kullanılır.

Abad Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Abad etmek kelimesi bir yeri bayındır hale getirmek, tarımı, ticareti ya da sanayisi gelişmiş bir yer yapmak demektir. Abad olmak ise kalkınmak ve gelişmek anlamına gelir.

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Abad Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Belediye başkanının katkılarıyla ilçemiz iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde abad oldu.

2- İlçemizi abad etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

 

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