Aba Altından Değnek Göstermek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aba altından değnek göstermek deyimi, birini üstü kapalı olarak korkutmak, sakin bir halde olunduğu halde gözdağı vermek anlamına gelmektedir.

Aba Altından Değnek Göstermek Ne Demek?

Aba altından değnek göstermek, aba altından sopa göstermek olarak da bilinmektedir. Bir insana yumuşak davranarak ama bir yandan da gizliden gizliye korkutarak gözdağı vermek anlamına gelir.

Aba Altından Değnek Göstermek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Bu deyim, bir kişiye gayet iyi davranmakla birlikte, aynı zamanda o kişiyi korkutma, tehdit etme anlamına gelmektedir.

Aba Altından Değnek Göstermek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Eğer onlara aba altından değnek gösterirsen senden uzaklaşırlar.