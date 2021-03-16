Aba Altından Değnek Göstermek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Tıpkı atasözleri gibi deyimler de Türk kültürünün önemli parçalarındandır. Günlük hayatımız içerisinde sıklıkla deyimlere başvururuz. Hemen hemen her duygu ve olaya karşılık gelebilecek bir deyim bulmak mümkündür. İşte bu deyimlerden biri de aba altından değnek göstermek deyimidir. Peki, aba altından değnek göstermek deyimi ne anlama gelmektedir? Bu deyimi örnek bir cümle içerisinde nasıl kullanabiliriz? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Aba altından değnek göstermek deyimi, birini üstü kapalı olarak korkutmak, sakin bir halde olunduğu halde gözdağı vermek anlamına gelmektedir.
Aba Altından Değnek Göstermek Ne Demek?
Aba altından değnek göstermek, aba altından sopa göstermek olarak da bilinmektedir. Bir insana yumuşak davranarak ama bir yandan da gizliden gizliye korkutarak gözdağı vermek anlamına gelir.
Aba Altından Değnek Göstermek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Bu deyim, bir kişiye gayet iyi davranmakla birlikte, aynı zamanda o kişiyi korkutma, tehdit etme anlamına gelmektedir.
Aba Altından Değnek Göstermek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Eğer onlara aba altından değnek gösterirsen senden uzaklaşırlar.