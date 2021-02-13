A2 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? A2 Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

Günümüzde araç kullanımı için alınan pek çok ehliyet türleri bulunmaktadır. B ehliyetler araçların türüne göre değişmektedir. A2 ehliyet türü A sınıfı ehliyet türünün bir çeşididir. Motosiklet kullanımı için alınan bir ehliyet olmaktadır.

A2 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Motosiklet grubu eskiden A1 ve A2 iken günümüzde M, A1, A2 ve A ehliyet sınıfları olarak değiştirilmiştir. A2 sınıfı ehliyetinin A1 sınıfı ehliyetinden ayıran en büyük özelliği motor silindir hacminin bir kısıtlamasının bulunmamasıdır. 2 veya 3 tekerli fark etmeden silindir hacminde bir limit bulunmamaktadır. A2 ehliyetinin kullanabildiği araçlar 35 KW kadar 2 veya 3 tekerlekli motosikletlerdir.

- Motor gücü 35 kilovat ve altında olan 2 tekerlekli motosikletler kilovat / kilogram oranının maksimum 0,2 olduğu durumlardır

- Motor gücü kilovat ve altında olan 3 tekerlekli motosikletler kilovat / kilogram oranının maksimum 0,2 olduğu durumlardır.

A2 Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı Kaçtır?

Sürücü belgesi alabilmek için belirli bir yaşı doldurmuş olmak gerekmektedir. A2 sınıfı ehliyeti ise ehliyet türlerinden olup belirli bir yaşa geldikten sonra alınmaktadır. A2 sınıfı ehliyetine alabilmek için 18 yaşının doldurulmuş olması gerekmektedir. 18 yaşını dolduran kişilerin A2 sınıfı ehliyeti için başvurularını gerçekleştirebilirler.

A2 Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

A2 ehliyetini alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. A2 ehliyetini alabilmek için gereken şartlar şunlardır:

- A2 sınıfı ehliyet için silindir hacmi sınırı bulunmamaktadır.

- A2 sınıfı ehliyeti alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

- A1 ehliyetinde olduğu gibi A2 sınıfı ehliyetinde de deneyim şartı aranmamaktadır.

- A2 sınıfı ehliyet alındığı yıldan itibaren 10 yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır.

- A2 sınıfı ehliyetin kapsadığı araçlar M ve A1 sınıfı araçlardır.

A2 Sınıfı Ehliyeti Harç Fiyatı Ne Kadar?

Ehliyet alabilmek için gerekli şartlardan birisi de harç ücretidir. Ehliyet türlerinden olan A2 ehliyetini alabilmek için gerekli şartların tamamlanması ve harç ücretinin yatırılması gerekir. 2020 yılında ehliyet harç ücretleri yeniden düzenlenmiştir. A2 ehliyeti için yatırılması gereken harç ücreti 249 TL olarak belirlenmiştir.