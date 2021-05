A2 İngilizce seviyesi nedir? A2 İngilizce konuları ve hakkında bilgi

Seviye tespiti önemlidir ve tek bir şekilde yapılmaz. Dünya üzerinde internette veya kurslarda seviye tespiti yapılabilmektedir. Bunun kendi içinde farklı bölümleri vardır. Konuşma, dinleme, anlama yazma ve okuma bunların en önemli tarafıdır. En çok kullanılan seviye isimleri ise şunlardır: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

İngilizce Seviyeleri Nelerdir?

İngilizcede farklı dil seviyeleri vardır. İngilizcede üç bölüme ayrılmış her bölümünde iki tane olmak üzere altı adet İngilizce seviyesi bulunmaktadır.

l İngilizce Temel Düzeyi (A1,A2)

A1 (Başlangıç İngilizce)

A2 (Elementary İngilizce)

l İngilizce Orta Düzeyi (B1,B2)

B1 (Orta Seviye İngilizce)

B2 (Orta-Üstü İngilizce)

l İleri Seviye İngilizce Düzeyi (C1,C2)

C1 (İleri İngilizce)

C2 (İngilizce Yeterliliği)

A2 İngilizce Seviyesi Nedir?

Bu seviyeyi anlatmak için farklı isimlerde kullanılmaktadır. A2, temel veya İngilizce olarak elementary kelimeleri kullanılabilir. A1 seviyesi olan başlangıç seviyesinin bir basamak üstü gibi düşünmek mümkündür. İngilizce öğrenmeye başlayan kişinin yavaş yavaş özgüven kazanmaya başladığı evredir. Gramer konularına giriş yapılır ve kendini tanıtma daha ayrıntılı yapılabilir. Aile bilgileri, iş, hobiler, sevilen veya sevilmeyen şeyler, alışveriş gibi olaylar bu dil seviyesinde öğrenilir. A2 seviyesi orta düzeye geçmek için önemli bir basamaktır.

A2 İngilizce Konuları ve Hakkında Bilgiler Nelerdir?

A1 seviyesinden A2 seviyesine geçildiği zaman öğrenilmesi gereken birçok konu ve gramer ortaya çıkar. Bunların hepsini düzenledik. Bunlar: present simple, present progressive, stative verbs, past simple, past porogressive, time clauses, quantifiers, too, enough, present perfect simple, indirect questions, defining relative clauses, relative pronouns, the verb used to, comparative form, superlative form, must / can / have to/ need to / should and negatives, future will, be able to, infinitives, ing forms, passive voice, conditional sentences type 1, if vs when, may / might / couldso, neither, too, either present perfect progressive, question tags, negative questions, reflexive pronouns, conditional sentences type 2, wishes and unreal past, exclamatory sentences, clauses and results, past perfect simple, reported speech