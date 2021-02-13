A1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? A1 Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

A1 sınıfı ehliyetler motor grubuna dahildir. Fakat bu grup da aracın gücüne ve başka konulara göre sınıflandırılmaktadır.

A1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

A1 sınıfı ehliyet alan kişiler yalnızca 2 tekerlekli ve 3 tekerlekli araçları kullanabilirler. 2 tekerlekli araçlar için maksimum motor gücü 11 KV, 3 tekerlekli motorlar için ise 15 KV'dir. A1 sınıfı ehliyet sahipleri 15 KV üzerindeki hiçbir aracı kullanamazlar. A1 sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanacağı araçların motor gücü maksimum 125 CC olmalıdır. Aynı zamanda A1 sınıfı ehliyet sahipleri M sınıfında olan tüm araçları da kullanabilirler.

A1 Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı Kaçtır?

A1 sınıfı ehliyete sahip olmak için kişinin 16 yaşını doldurması gerekmektedir. Eğer 16 yaşından küçükseniz A1 sınıfı ehliyet almanızın hiçbir yolu yoktur. Fakat 16 yaşından büyükseniz ve A1 sınıfı ehliyet almak için tüm şartları yerine getiriyorsanız, en yakın sürücü kursuna başvurarak A1 sınıfı ehliyet alma sürecinizi başlatabilirsiniz.

A1 Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

A1 sınıfı ehliyet almak için temelde 16 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Bunun dışında yerine getirmeniz gereken şartları şu şekilde listeleyebiliriz:

En az ilkokul mezunu olmak,

A1 sınıfı ehliyet almanıza engel olacak herhangi bir sağlık sorununuzun bulunmaması,

Herhangi bir tarihte sürücü belgenizi süresiz olarak kaybetmemiş olmanız.

Eğer yukarıdaki tüm şartları yerine getiriyorsanız, A1 sınıfı ehliyet almak için önünüzde hiçbir engel yok demektir.

A1 Sınıfı Ehliyet Harç Fiyatı Ne Kadar?

A1 sınıfı sürücü belgesi almak için ödemeniz gereken sürücü kursu fiyatları, ehliyet ve direksiyon sınav ücretleri, ehliyet harçları ve kart ücretleri her sene değişmektedir. Ayrıca seçeceğiniz sürücü kursuna göre de bu fiyatlar değişeceğinden, doğrudan bir rakam vermek çoğu zaman mümkün değildir. Fakat yaklaşık olarak tüm bu fiyatları şu şekilde listeleyebiliriz:

Sürücü Kursu Ücretleri: 1200 TL ila 1700 TL arası

Ehliyet Sınav Ücreti: 90 TL ila 120 TL arası

Direksiyon Sınav Ücreti: 120 TL ila 200 TL arası

Ehliyet Harç ve Kart Ücreti: 450 TL ila 700 TL arası