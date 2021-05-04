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Haber Giriş: 04.05.2021 - 02:49 | Son Güncelleme:

A1 İngilizce seviyesi nedir? A1 İngilizce konuları ve hakkında bilgi

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A1 İngilizce seviyesi nedir? A1 İngilizce konuları ve hakkında bilgi

A1 İngilizce, başlangıç seviyesi anlamına gelir. Beginner adıyla da bilinen bu seviyede, öğrenciler sıfatların, zamirlerin ve belli başlı nesnelerin İngilizce karşılıklarını öğrenir. B1 (orta altı) seviyesine geçmek isteyenler, diğer adı Elementary olan A2 seviyesini tamamlamalıdır. A1 İngilizce seviyesinin konuları nelerdir? Örnek kelimeler ve konu başlıkları ile birlikte derledik.

İngilizcedeki diğer seviyeler sırasıyla şöyledir. B2 (Orta Üstü, C1 (İleri Seviye İngilizce) ve C2 (Profesyonel / Uzman Seviye)

 A1 İngilizce Seviyesi Nedir?

 Başlangıç seviyesi olan A1 İngilizce derslerinde ''My Name is Aslı'' (Benim ismim Aslı) ve ''This is a table'' (Bu bir masadır.) gibi basit yapılı cümleler öğretilir. Günlük hayatta en çok kullanılan eşyaların ve fiillerin İngilizce karşılıkları da ders programlarında yer alır.

 A1 İngilizce Konuları ve Hakkında Bilgi

 1- There is - There are

 A1 seviyesinin temel konularından biridir There is ve There are kalıplarının olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımı öğretilir.

 2- Adjectives:

 Sıfatlar konusu positive adjectives (olumlu sıfatlar) ve negative adjectives (olumsuz sıfatlar) olmak üzere ikiye ayrılır.

 Örnekler:

 Olumlu Sıfatlar:

Hardworking - Çalışkan

 Clever - Akıllı

 Clean - Temiz

 Olumsuz Sıfatlar:

 Lazy - Tembel

 Angry - Sinirli

 Tired - Yorgun

 3- Telling the Time:

 Saatleri sorma ve söyleme konusu ilk derslerde işlenir.

4- Simple Present Tense

 A1 seviye İngilizcede öğrenilen ilk zaman kipi Simple Present Tense, yani geniş zamandır. ''Are'' ve ''is'' yardımcı fiilleri de bu konuda öğrenilir.

 5- Progressive Adjectives ve Object Pronouns

 Progressive Adjectives iyelik sıfatları, Object Pronouns ise iyelik zamirleri demektir.

 Örnek Konu Başlıkları:

 İyelik Sıfatları:

 My - Benim

 Her - Onun (Kadın)

 His - Onun (Erkek)

 Their - Onların

 İyelik Zamirleri:

 Us - Bizi

 It - Onu

 Your - Senin

 6- Questions Words

A1 İngilizce seviyesinde öğretilen konulardan bir diğeri Questions Words - Soru Cümleleridir.

 Örnekler:

 What - Ne

 When - Ne Zaman

 Which - Hangisi

 Why - Niçin / Neden

 7- How Much / How Many

 Soru cümlelerinde sayılabilen şeylerin miktarını öğrenmek için How Much kalıbı kullanılır. Zaman gibi somut olmayan ve sayılamayan şeyleri öğrenmek istediğimizde ise soruya ''How Many'' ile başlanır.

 8- Weather:

 Weather konusunun içeriğinde hava durumu ile ilgili terimler ve mevsimler yer alır.

Örnek Konu Başlıkları:

Yağış türleri: Rain (Yağmur), Snow (Kar)

 Mevsimler: Autumn (Sonbahar), Summer (Yaz)

 9- Days:

 Günlerin İngilizce karşılığı ve sırası öğretilir.

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