A1 İngilizce seviyesi nedir? A1 İngilizce konuları ve hakkında bilgi

İngilizcedeki diğer seviyeler sırasıyla şöyledir. B2 (Orta Üstü, C1 (İleri Seviye İngilizce) ve C2 (Profesyonel / Uzman Seviye)

A1 İngilizce Seviyesi Nedir?

Başlangıç seviyesi olan A1 İngilizce derslerinde ''My Name is Aslı'' (Benim ismim Aslı) ve ''This is a table'' (Bu bir masadır.) gibi basit yapılı cümleler öğretilir. Günlük hayatta en çok kullanılan eşyaların ve fiillerin İngilizce karşılıkları da ders programlarında yer alır.

A1 İngilizce Konuları ve Hakkında Bilgi

1- There is - There are

A1 seviyesinin temel konularından biridir There is ve There are kalıplarının olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımı öğretilir.

2- Adjectives:

Sıfatlar konusu positive adjectives (olumlu sıfatlar) ve negative adjectives (olumsuz sıfatlar) olmak üzere ikiye ayrılır.

Örnekler:

Olumlu Sıfatlar:

Hardworking - Çalışkan

Clever - Akıllı

Clean - Temiz

Olumsuz Sıfatlar:

Lazy - Tembel

Angry - Sinirli

Tired - Yorgun

3- Telling the Time:

Saatleri sorma ve söyleme konusu ilk derslerde işlenir.

4- Simple Present Tense

A1 seviye İngilizcede öğrenilen ilk zaman kipi Simple Present Tense, yani geniş zamandır. ''Are'' ve ''is'' yardımcı fiilleri de bu konuda öğrenilir.

5- Progressive Adjectives ve Object Pronouns

Progressive Adjectives iyelik sıfatları, Object Pronouns ise iyelik zamirleri demektir.

Örnek Konu Başlıkları:

İyelik Sıfatları:

My - Benim

Her - Onun (Kadın)

His - Onun (Erkek)

Their - Onların

İyelik Zamirleri:

Us - Bizi

It - Onu

Your - Senin

6- Questions Words

A1 İngilizce seviyesinde öğretilen konulardan bir diğeri Questions Words - Soru Cümleleridir.

Örnekler:

What - Ne

When - Ne Zaman

Which - Hangisi

Why - Niçin / Neden

7- How Much / How Many

Soru cümlelerinde sayılabilen şeylerin miktarını öğrenmek için How Much kalıbı kullanılır. Zaman gibi somut olmayan ve sayılamayan şeyleri öğrenmek istediğimizde ise soruya ''How Many'' ile başlanır.

8- Weather:

Weather konusunun içeriğinde hava durumu ile ilgili terimler ve mevsimler yer alır.

Örnek Konu Başlıkları:

Yağış türleri: Rain (Yağmur), Snow (Kar)

Mevsimler: Autumn (Sonbahar), Summer (Yaz)

9- Days:

Günlerin İngilizce karşılığı ve sırası öğretilir.