A Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? A Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)
Ehliyet alma şartları Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre belirlenir. Bu yönetmelikte araçların gücüne ve türüne göre ehliyetler sınıflandırılmıştır. Yani motor kullanmak için ayrı, kamyon ya da binek araç kullanmak için ayrı ehliyet almanız gerekir. Peki, A sınıfı ehliyeti olanlar hangi araçları kullanır? A sınıfı ehliyet almanın yaşı kaçtır, şartları nelerdir ve harç ücretleri ne kadardır? İşte A sınıfı ehliyet hakkında tüm bilmeni gerekenler.
A sınıfı ehliyet alan kişiler, tüm motosiklet grubu araçlarını kullanabilirler. Aynı zamanda bu ehliyete sahip olan sürücüler, A2, A1 ve M sınıfı ehliyete sahip olanların kullandıkları tüm araçları da kullanabilirler.
A Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?
Eğer bir motor ehliyeti almak istiyorsanız A sınıfı ehliyet almanız yararınıza olacaktır. Çünkü A sınıfı ehliyet tüm motor gruplarını kapsamaktadır.
A Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı Kaçtır?
A sınıfı ehliyet alabilmek için kişinin 24 yaşını tamamlamış olması gerekir. Eğer 24 yaşından küçükseniz, A sınıfı ehliyet alamazsınız. Ayrıca A sınıfı ehliyet almanın tek şartı bu değildir. Bu ehliyeti alabilmek için önce başka koşulları da yerine getirmiş olmanız gerekmektedir.
A Sınıfı Ehliyet Almanın Şartları Nelerdir?
Eğer 24 yaşından büyükseniz, doğrudan A sınıfı ehliyet almak için başvuru yapabilirsiniz. Eğer 24 yaşında değilseniz, A sınıfı ehliyet almak için en az 2 yıl boyunca A2 sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekir. Yani siz 24 yaşında değilseniz fakat en az 2 yıllık bir A2 ehliyet sahibiyseniz, o halde A sınıfı ehliyet alabilirsiniz. A sınıfı ehliyet alırken sizden istenen diğer şartlar ise şu şekildedir:
En az ilkokuldan mezun olmuş olmak,
Motosiklet kullanmaya engel bir sağlık sorununuzun olmaması.
Eğer yukarıda belirtilen tüm şartları yerine getirirseniz, size en yakın sürücü kursundan A sınıfı ehliyet almak için başvuru yapabilirsiniz.
A Sınıfı Ehliyet Harç Fiyatı Ne Kadar?
Diğer tüm ehliyet sınıflarında olduğu gibi A sınıfı ehliyet sınıfında da ücretler her sene değişmektedir. Sınav ve harç ücretlerini Milli Eğitim Bakanlığı belirliyor olsa da, sürücü kurslarının fiyatları kurstan kursa değişkenlik göstermektedir. Fakat kabaca, yaklaşık olarak A sınıfı ehliyet almak için ne kadar ödemeniz gerektiğini şu şekilde listeleyebiliriz:
Sürücü Kursu Ücreti: 1500 TL ila 2200 TL arası
Ehliyet Sınav Ücreti: 98 TL
Direksiyon Sınav Ücreti: 110 TL ila 150 TL arası.
Ehliyet Harç ve Kart Ücreti: 486,3 TL
Tüm bunlar hesaba katıldığında toplam 2200 TL ila 2700 TL arası bir rakam ödemeniz gerekir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle