A Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? A Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

A sınıfı ehliyet alan kişiler, tüm motosiklet grubu araçlarını kullanabilirler. Aynı zamanda bu ehliyete sahip olan sürücüler, A2, A1 ve M sınıfı ehliyete sahip olanların kullandıkları tüm araçları da kullanabilirler.

A Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Eğer bir motor ehliyeti almak istiyorsanız A sınıfı ehliyet almanız yararınıza olacaktır. Çünkü A sınıfı ehliyet tüm motor gruplarını kapsamaktadır.

A Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı Kaçtır?

A sınıfı ehliyet alabilmek için kişinin 24 yaşını tamamlamış olması gerekir. Eğer 24 yaşından küçükseniz, A sınıfı ehliyet alamazsınız. Ayrıca A sınıfı ehliyet almanın tek şartı bu değildir. Bu ehliyeti alabilmek için önce başka koşulları da yerine getirmiş olmanız gerekmektedir.

A Sınıfı Ehliyet Almanın Şartları Nelerdir?

Eğer 24 yaşından büyükseniz, doğrudan A sınıfı ehliyet almak için başvuru yapabilirsiniz. Eğer 24 yaşında değilseniz, A sınıfı ehliyet almak için en az 2 yıl boyunca A2 sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekir. Yani siz 24 yaşında değilseniz fakat en az 2 yıllık bir A2 ehliyet sahibiyseniz, o halde A sınıfı ehliyet alabilirsiniz. A sınıfı ehliyet alırken sizden istenen diğer şartlar ise şu şekildedir:

En az ilkokuldan mezun olmuş olmak,

Motosiklet kullanmaya engel bir sağlık sorununuzun olmaması.

Eğer yukarıda belirtilen tüm şartları yerine getirirseniz, size en yakın sürücü kursundan A sınıfı ehliyet almak için başvuru yapabilirsiniz.

A Sınıfı Ehliyet Harç Fiyatı Ne Kadar?

Diğer tüm ehliyet sınıflarında olduğu gibi A sınıfı ehliyet sınıfında da ücretler her sene değişmektedir. Sınav ve harç ücretlerini Milli Eğitim Bakanlığı belirliyor olsa da, sürücü kurslarının fiyatları kurstan kursa değişkenlik göstermektedir. Fakat kabaca, yaklaşık olarak A sınıfı ehliyet almak için ne kadar ödemeniz gerektiğini şu şekilde listeleyebiliriz:

Sürücü Kursu Ücreti: 1500 TL ila 2200 TL arası

Ehliyet Sınav Ücreti: 98 TL

Direksiyon Sınav Ücreti: 110 TL ila 150 TL arası.

Ehliyet Harç ve Kart Ücreti: 486,3 TL

Tüm bunlar hesaba katıldığında toplam 2200 TL ila 2700 TL arası bir rakam ödemeniz gerekir.