A ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamları
A ile başlayan İngilizce kelimeler genel olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle A harfi ile başlayan İngilizce kelimeler sık kullanılması nedeniyle öğrenilmektedir. Sizlerde konuşma dilinde sıklıkla yer verilen A ile başlayan İngilizce kelimeleri öğrenerek daha akıcı bir İngilizceye sahip olabilirsiniz. Sizler için A ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamlarını derledik.
A harfi İngiliz alfabesinin de ilk harfidir. İngiliz alfabesi 26 harften oluşmaktadır. Latin harflerinden oluşan bir alfabeye sahiptir. Harflerin yazılışları ve okunuşları farklı olabilmektedir.
Sık Kullanılan Kelimeler Neden Öğrenilmeli?
Akıcı bir İngilizceye sahip olabilmek için en sık kullanılan kelimeleri öğrenerek kelime haznesini geliştirmek gerekir. Sık kullanılan kelimeler belli bir düzen içinde A harfinden başlayarak öğrenilmesi büyük fayda sağlayacaktır. Bu sayede kelime haznesi genişlerken özellikle çok kullanılan kelimelerden oluşturulmuş olacaktır. Günlük konuşma ve yazışma dilinde karşınıza çıkacak kelimeleri öğrenerek başlamak akıcı bir İngilizcenin ilk adımı olacaktır. Özellikle günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri ve anlamlarını öğrenmek akıcı bir dil için gereklidir.
Çok Kullanılan Kelimeleri Kolayca Öğrenmek İçin Yapılması Gerekenler
İngilizce diline tam olarak hakim olabilmek için sistemli olarak ilerlemek önemlidir. Akıcı bir dil için çok kullanılan kelimeleri ve anlamlarını alfabetik sıraya göre ezberleyebilirsiniz. A harfinden başlayarak günlük bir program uygulamak en doğru seçenektir. Bu sayede gerek konuşma gerek se yazışma diline daha hakim hale gelebilirsiniz. A ile başlayan İngilizce kelimelerin tam olarak öğrenildikten sonra diğer harflere geçerek periyodik tekrarlarla devam edilmelidir.
A İle Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları
Sistemli olarak İngilizce dilini öğrenmek isteyenler için öncelikle A harfinden başlamak gereklidir. A harfinde İngilizce dilinde birçok kelime bulunmaktadır. Burada önemli olan günlük konuşmalarda daha çok kullanılan kelimelerin seçilerek öğrenmeye başlamaktır.
Tüm kelimeler kısa sürede öğrenilemeyeceği için çok kullanılan kelimeler ve Türkçe anlamlarını öğrenerek başlamak kısa sürede akıcı bir dile sahip olmanızı sağlayacaktır. Çok kullanılan kelimeleri düzenli aralıklarla tekrarlayarak kısa süre içinde öğrenebilirsiniz. Sizler için İngilizce dilinde en sık kullanılan A ile başlayan kelimeleri belirleyerek Türkçe anlamlarını araştırdık.
ability – yetenek, hüner, beceri
about –yaklaşık, üzere
above –üzerine, üstünde
abroad – yurtdışı
accident – kaza
account – hesap
activity – aktivite, faaliyet
add – ilave etmek
admire – beğenmek, hayranı olmak
advice – öğüt, nasihat, tavsiye
afraid - ürkmüş
again – tekrar
ago – önce, evvel
ahead – ileri
aid – yardım
airport – havaalanı
alcohol – alkol
all – hepsi
alliance – antlaşma
allow – izin vermek
almost – hemen hemen
alone – yalnız
already – halihazırda
also – ayrıca
amazing – inanılmaz
among – arasında
and – ve
anger – öfke
angle – açı
angry – öfkeli, sinirli
animal – hayvan
announce – duyurmak, anons etmek
annual – senelik, yıllık
another – bir diğeri
answer – cevap
anxiety – endişe, kaygı
anybody – hiç kimse
anymore – artık
anything – hiçbir şey
anyway – her neyse
anywhere – herhangi bir yer
apart – ayrı
apartment – daire
appear – belli olmak, görünmek
appearance – görünüş
apply – başvurmak, uygulamak
appoint – atamak
appointment – atama, randevu,
approval – tasvip, onay
approve – onaylamak
approximately – aşağı yukarı
argue – tartışmak
armed – ateşli, silahlı
army – ordu
around – çevresinde
arrange – düzenlemek
art – sanat
article – makale
ask – sormak
asleep – uykuda
aspect – görünüş
assault – saldırmak, saldırı
asset – varlık
assign – atamak, tahsis etmek
assume – varsaymak
assure – garanti etmek
attack – saldırı
attend – katılmak
attention – özen, dikkat
attorney – avukat
attractive – çekici, cazibeli
audience – seyirci
available – uygun
average – ortalama
award – ödül
aware – farkında
away – uzak, uzakta
awful – berbat, rezil