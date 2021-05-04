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Haber Giriş: 04.05.2021 - 02:47 | Son Güncelleme:

A ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamları

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A ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamları

A ile başlayan İngilizce kelimeler genel olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle A harfi ile başlayan İngilizce kelimeler sık kullanılması nedeniyle öğrenilmektedir. Sizlerde konuşma dilinde sıklıkla yer verilen A ile başlayan İngilizce kelimeleri öğrenerek daha akıcı bir İngilizceye sahip olabilirsiniz. Sizler için A ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamlarını derledik.

A harfi İngiliz alfabesinin de ilk harfidir. İngiliz alfabesi 26 harften oluşmaktadır. Latin harflerinden oluşan bir alfabeye sahiptir. Harflerin yazılışları ve okunuşları farklı olabilmektedir.

 Sık Kullanılan Kelimeler Neden Öğrenilmeli?

 Akıcı bir İngilizceye sahip olabilmek için en sık kullanılan kelimeleri öğrenerek kelime haznesini geliştirmek gerekir. Sık kullanılan kelimeler belli bir düzen içinde A harfinden başlayarak öğrenilmesi büyük fayda sağlayacaktır. Bu sayede kelime haznesi genişlerken özellikle çok kullanılan kelimelerden oluşturulmuş olacaktır. Günlük konuşma ve yazışma dilinde karşınıza çıkacak kelimeleri öğrenerek başlamak akıcı bir İngilizcenin ilk adımı olacaktır. Özellikle günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri ve anlamlarını öğrenmek akıcı bir dil için gereklidir.

 Çok Kullanılan Kelimeleri Kolayca Öğrenmek İçin Yapılması Gerekenler

 İngilizce diline tam olarak hakim olabilmek için sistemli olarak ilerlemek önemlidir. Akıcı bir dil için çok kullanılan kelimeleri ve anlamlarını alfabetik sıraya göre ezberleyebilirsiniz. A harfinden başlayarak günlük bir program uygulamak en doğru seçenektir. Bu sayede gerek konuşma gerek se yazışma diline daha hakim hale gelebilirsiniz. A ile başlayan İngilizce kelimelerin tam olarak öğrenildikten sonra diğer harflere geçerek periyodik tekrarlarla devam edilmelidir.

 A İle Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 Sistemli olarak İngilizce dilini öğrenmek isteyenler için öncelikle A harfinden başlamak gereklidir. A harfinde İngilizce dilinde birçok kelime bulunmaktadır. Burada önemli olan günlük konuşmalarda daha çok kullanılan kelimelerin seçilerek öğrenmeye başlamaktır.

 Tüm kelimeler kısa sürede öğrenilemeyeceği için çok kullanılan kelimeler ve Türkçe anlamlarını öğrenerek başlamak kısa sürede akıcı bir dile sahip olmanızı sağlayacaktır. Çok kullanılan kelimeleri düzenli aralıklarla tekrarlayarak kısa süre içinde öğrenebilirsiniz. Sizler için İngilizce dilinde en sık kullanılan A ile başlayan kelimeleri belirleyerek Türkçe anlamlarını araştırdık.

 ability – yetenek, hüner, beceri

 about –yaklaşık, üzere

 above –üzerine, üstünde

 abroad – yurtdışı

 accident – kaza

 account – hesap

 activity – aktivite, faaliyet

 add – ilave etmek

 admire – beğenmek, hayranı olmak

 advice – öğüt, nasihat, tavsiye

 afraid - ürkmüş

 again – tekrar

 ago – önce, evvel

 ahead – ileri

 aid – yardım

 airport – havaalanı

 alcohol – alkol

 all – hepsi

 alliance – antlaşma

 allow – izin vermek

 almost – hemen hemen

 alone – yalnız

 already – halihazırda

 also – ayrıca

 amazing – inanılmaz

 among – arasında

 and – ve

 anger – öfke

 angle – açı

 angry – öfkeli, sinirli

 animal – hayvan

 announce – duyurmak, anons etmek

 annual – senelik, yıllık

 another – bir diğeri

 answer – cevap

 anxiety – endişe, kaygı

 anybody – hiç kimse

 anymore – artık

 anything – hiçbir şey

 anyway – her neyse

 anywhere – herhangi bir yer

 apart – ayrı

 apartment – daire

 appear – belli olmak, görünmek

 appearance – görünüş

 apply – başvurmak, uygulamak

 appoint – atamak

 appointment – atama, randevu,

 approval – tasvip, onay

 approve – onaylamak

 approximately – aşağı yukarı

 argue – tartışmak

 armed – ateşli, silahlı

 army – ordu

 around – çevresinde

 arrange – düzenlemek

 art – sanat

 article – makale

 ask – sormak

 asleep – uykuda

 aspect – görünüş

 assault – saldırmak, saldırı

 asset – varlık

 assign – atamak, tahsis etmek

 assume – varsaymak

 assure – garanti etmek

 attack – saldırı

 attend – katılmak

 attention – özen, dikkat

 attorney – avukat

 attractive – çekici, cazibeli

 audience – seyirci

 available – uygun

 average – ortalama

 award – ödül

 aware – farkında

 away – uzak, uzakta

 awful – berbat, rezil

 

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