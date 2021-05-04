A ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamları

A harfi İngiliz alfabesinin de ilk harfidir. İngiliz alfabesi 26 harften oluşmaktadır. Latin harflerinden oluşan bir alfabeye sahiptir. Harflerin yazılışları ve okunuşları farklı olabilmektedir.

Sık Kullanılan Kelimeler Neden Öğrenilmeli?

Akıcı bir İngilizceye sahip olabilmek için en sık kullanılan kelimeleri öğrenerek kelime haznesini geliştirmek gerekir. Sık kullanılan kelimeler belli bir düzen içinde A harfinden başlayarak öğrenilmesi büyük fayda sağlayacaktır. Bu sayede kelime haznesi genişlerken özellikle çok kullanılan kelimelerden oluşturulmuş olacaktır. Günlük konuşma ve yazışma dilinde karşınıza çıkacak kelimeleri öğrenerek başlamak akıcı bir İngilizcenin ilk adımı olacaktır. Özellikle günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri ve anlamlarını öğrenmek akıcı bir dil için gereklidir.

Çok Kullanılan Kelimeleri Kolayca Öğrenmek İçin Yapılması Gerekenler

İngilizce diline tam olarak hakim olabilmek için sistemli olarak ilerlemek önemlidir. Akıcı bir dil için çok kullanılan kelimeleri ve anlamlarını alfabetik sıraya göre ezberleyebilirsiniz. A harfinden başlayarak günlük bir program uygulamak en doğru seçenektir. Bu sayede gerek konuşma gerek se yazışma diline daha hakim hale gelebilirsiniz. A ile başlayan İngilizce kelimelerin tam olarak öğrenildikten sonra diğer harflere geçerek periyodik tekrarlarla devam edilmelidir.

A İle Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

Sistemli olarak İngilizce dilini öğrenmek isteyenler için öncelikle A harfinden başlamak gereklidir. A harfinde İngilizce dilinde birçok kelime bulunmaktadır. Burada önemli olan günlük konuşmalarda daha çok kullanılan kelimelerin seçilerek öğrenmeye başlamaktır.

Tüm kelimeler kısa sürede öğrenilemeyeceği için çok kullanılan kelimeler ve Türkçe anlamlarını öğrenerek başlamak kısa sürede akıcı bir dile sahip olmanızı sağlayacaktır. Çok kullanılan kelimeleri düzenli aralıklarla tekrarlayarak kısa süre içinde öğrenebilirsiniz. Sizler için İngilizce dilinde en sık kullanılan A ile başlayan kelimeleri belirleyerek Türkçe anlamlarını araştırdık.

ability – yetenek, hüner, beceri

about –yaklaşık, üzere

above –üzerine, üstünde

abroad – yurtdışı

accident – kaza

account – hesap

activity – aktivite, faaliyet

add – ilave etmek

admire – beğenmek, hayranı olmak

advice – öğüt, nasihat, tavsiye

afraid - ürkmüş

again – tekrar

ago – önce, evvel

ahead – ileri

aid – yardım

airport – havaalanı

alcohol – alkol

all – hepsi

alliance – antlaşma

allow – izin vermek

almost – hemen hemen

alone – yalnız

already – halihazırda

also – ayrıca

amazing – inanılmaz

among – arasında

and – ve

anger – öfke

angle – açı

angry – öfkeli, sinirli

animal – hayvan

announce – duyurmak, anons etmek

annual – senelik, yıllık

another – bir diğeri

answer – cevap

anxiety – endişe, kaygı

anybody – hiç kimse

anymore – artık

anything – hiçbir şey

anyway – her neyse

anywhere – herhangi bir yer

apart – ayrı

apartment – daire

appear – belli olmak, görünmek

appearance – görünüş

apply – başvurmak, uygulamak

appoint – atamak

appointment – atama, randevu,

approval – tasvip, onay

approve – onaylamak

approximately – aşağı yukarı

argue – tartışmak

armed – ateşli, silahlı

army – ordu

around – çevresinde

arrange – düzenlemek

art – sanat

article – makale

ask – sormak

asleep – uykuda

aspect – görünüş

assault – saldırmak, saldırı

asset – varlık

assign – atamak, tahsis etmek

assume – varsaymak

assure – garanti etmek

attack – saldırı

attend – katılmak

attention – özen, dikkat

attorney – avukat

attractive – çekici, cazibeli

audience – seyirci

available – uygun

average – ortalama

award – ödül

aware – farkında

away – uzak, uzakta

awful – berbat, rezil