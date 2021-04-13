A Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri

A harfi alfabenin ilk harfini oluşturur. A harfi; kalın, sesli ve ünlü harftir. İsim - şehir oyununda A harfi ile yazılabilecek olan birçok şey vardır. İsim olarak A harfi ile başlayan birçok isim bulunmaktadır. Hayvan, şehir, bitki, ünlü gibi alanları A harfi ile doldurmak oldukça kolaydır. Bunlara örnek olarak sıralama yaparsak şunları söylemek doğru olmaktadır;

A Harfi İle Başlayan Hayvanlar:

- At

- Atmaca

- Ahtapot

- Ağaçkakan

- Ayı

- Arı

- Akrep

- Aslan

A Harfi İle Başlayan Şehir:

- Ankara

- Amasya

- Afyonkarahisar

- Adana

- Ağrı

- Ardahan

- Antalya

- Aksaray

- Adıyaman

- Aydın

- Artvin

A Harfi İle Başlayan Eşya:

- Ayna

- Anahtarlık

- Ampul

- Askılık

- Avize

- Ayakkabı

- Araba

- Alyans

A Harfi İle Başlayan Bitki:

- Ayrık otu

- Ayva yaprağı

- Anason

- Aynı safa

- Aslan pençesi

- Adaçayı

A Harfi İle Başlayan Ünlü:

- Aslı Enver

- Ahmet Kural

- Ajda Pekkan

- Aleyna Tilki

- Adile Naşit

- Ayşen Gruda

- Ahmet Dursun

A Harfi İle Başlayan İsim:

- Aslı

- Ahmet

- Arda

- Ayça

- Ayda

- Aylin

- Asya

- Ali

- Aysun

Bunun gibi birçok sıralanabilir. A harfi ile ilgili seçenekler oldukça fazladır.