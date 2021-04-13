A Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri
İsim - şehir oyunu boş zamanlarda özellikle de okullarda sıkça oynadığımız bir oyundur. Bu oyunu en az 2 -3 kişi oynayabilmektedir. En çok bilinen oyun çeşididir. Herkesin severek oynadığı eğlence için oynandığı aynı zaman da zeka da içeren bir oyudur. Düşünme odaklı olduğu için hem zeka geliştirici hem de unutkanlığa iyi gelen eğitsel oyundur. İşte, tüm detaylar.
A harfi alfabenin ilk harfini oluşturur. A harfi; kalın, sesli ve ünlü harftir. İsim - şehir oyununda A harfi ile yazılabilecek olan birçok şey vardır. İsim olarak A harfi ile başlayan birçok isim bulunmaktadır. Hayvan, şehir, bitki, ünlü gibi alanları A harfi ile doldurmak oldukça kolaydır. Bunlara örnek olarak sıralama yaparsak şunları söylemek doğru olmaktadır;
A Harfi İle Başlayan Hayvanlar:
- At
- Atmaca
- Ahtapot
- Ağaçkakan
- Ayı
- Arı
- Akrep
- Aslan
A Harfi İle Başlayan Şehir:
- Ankara
- Amasya
- Afyonkarahisar
- Adana
- Ağrı
- Ardahan
- Antalya
- Aksaray
- Adıyaman
- Aydın
- Artvin
A Harfi İle Başlayan Eşya:
- Ayna
- Anahtarlık
- Ampul
- Askılık
- Avize
- Ayakkabı
- Araba
- Alyans
A Harfi İle Başlayan Bitki:
- Ayrık otu
- Ayva yaprağı
- Anason
- Aynı safa
- Aslan pençesi
- Adaçayı
A Harfi İle Başlayan Ünlü:
- Aslı Enver
- Ahmet Kural
- Ajda Pekkan
- Aleyna Tilki
- Adile Naşit
- Ayşen Gruda
- Ahmet Dursun
A Harfi İle Başlayan İsim:
- Aslı
- Ahmet
- Arda
- Ayça
- Ayda
- Aylin
- Asya
- Ali
- Aysun
Bunun gibi birçok sıralanabilir. A harfi ile ilgili seçenekler oldukça fazladır.