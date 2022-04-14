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9'ar Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? Dokuzar Ritmik Sayma Sayıları

9ar Ritmik Sayma 100e Kadar Nasıl Yapılır Dokuzar Ritmik Sayma Sayıları

Genel anlamda oldukça önemli bir matematik konusu olmakta olan ritmik sayma konusunun en önemli alt başlıklarından biri hiç şüphesiz 9'arlı ritmik sayma işlemi olmaktadır. Bu durumun temelinde günlük hayatta 9'arlı ritmik sayma işleminin oldukça sık bir şekilde kullanılması gelmektedir. 9'Arlı ritmik sayma konusuna dair detayları sizler için derledik.

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 9'Arlı ritmik sayma işlemi oldukça uzun bir süre zarfıdır dünya üzerinde uygulanmaktadır ve 9 sayısının katları şeklinde sayılmakta olan bir ritmik sayma işlemi olmaktadır. 

 Ritmik sayma nedir? 

 Rakamlar arasında belirli aralıklar bırakılarak ritmik sayma işlemleri yapılır. Bu işlem tabi ki 9 formunda da gerçekleştirile bilinmektedir. Ayrıca birkaç aralıklarla ritmik sayım yapmak da mümkündür. Ritmik sayma ileri veya geri yapılabilir. Oldukça kolay bir mantığa sahip olmakta olan ritmik sayma işlemi bu doğrultuda devam edildiği sürece oldukça hızlı bir şekilde öğrenile bilinir bir konu olmaktadır. Özellikle erken yaştaki çocukların matematik bilicini yükseltmek için oldukça önemli bir konu başlığı olmaktadır. 

 İstediğiniz herhangi bir sayıya ritmik olarak ileri veya geri sayabilirsiniz. Ritim içinde sayarken, ilerlerken hep aynısını yapmalıyız. 

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 9’arlı Olarak 100 Sayısına Kadar Ritmik Sayma 

 Ritmik sayma işleminin ana odağı olan belirli aralık bırakma işlemi 9’arlı sayma işleminde de geçerli olmaktadır. 9’Arlı sayma işlemi ise şu şekilde olmaktadır. 

9, 18. 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 

 Bu şekilde aritmetik olarak 9 ekseninde düzenli bir şekilde ilerleyerek 9’arlı ritmik sayarak 100 sayısına ulaşmak mümkün olmaktadır

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