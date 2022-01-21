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97 asal mı? 97 asal bir sayı mıdır ve neden?

#Araştırma#Asal Sayı#97 Asal Sayı Mı
97 asal mı 97 asal bir sayı mıdır ve neden

Matematikte sıklıkla karşılaşılan sayı çeşitlerinden biri de asal sayılardır. Asal sayıları bulmak merak konusudur. Bu bakımdan asal sayıları ve nasıl bulunacağını öğrenebilir ve bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. 1'den 100'e kadar birçok asal sayı vardır. Sizler için 97 asal sayı mıdır, asal sayı ise sebebi nedir detaylarıyla derledik.

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Asal sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılardır. En küçük asal sayı ise 2'dir. 2'den sonra da matematikte birçok asal sayı bulunmaktadır.

 97 Asal Mı? 97 Asal Bir Sayı mıdır ve Neden?

1 ile 100 arasında 25 adet asal sayı bulunmaktadır. Bunlardan ilki 2'dir ve en son asal sayı 97'dir. Bütün asal sayıları bulmak pek mümkün değildir. Fakat 1'den 100'e kadar asal sayıların bulunmasının birçok yolu vardır.

 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29 sayıları 1 ile 100 arasındaki asal sayılara örnek olarak gösterilebilir.

 

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