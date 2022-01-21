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Asal sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılardır. En küçük asal sayı ise 2'dir. 2'den sonra da matematikte birçok asal sayı bulunmaktadır.

97 Asal Mı? 97 Asal Bir Sayı mıdır ve Neden?

1 ile 100 arasında 25 adet asal sayı bulunmaktadır. Bunlardan ilki 2'dir ve en son asal sayı 97'dir. Bütün asal sayıları bulmak pek mümkün değildir. Fakat 1'den 100'e kadar asal sayıların bulunmasının birçok yolu vardır.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29 sayıları 1 ile 100 arasındaki asal sayılara örnek olarak gösterilebilir.