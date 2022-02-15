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96'nın çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 96 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

96nın çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 96 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Bir sayının çarpan ve bölenlerini bulabilmek için kalansız olan sayıları ele almak gerekir. Matematik konularının başında gelen ve mat 1 olarak karşımıza çıkan çarpanlar ve bölenler, hemen her sınav sorusunda çıkmaktadır. 96 sayısının da çarpan ve bölenleri vardır. 96'nın çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 96 sayısının asal çarpanları ve bölenleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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 96'nın çarpanlarını bulmak kolay bir işlemdir. İşlemin temelini kavrayarak her sayının çarpan ve böleni bulunabilir. Bu sayede bütün sorular kolayca çözülebilir. 

 96'nın Çarpanları ile Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur? 

 96'nın çarpanlarını bulabilmek için bölenlerini bulmakta yeterlidir. 96'nın kendinden küçük olan sayı ve rakamlara kalansız olarak bölünmesi gerekmektedir. Kalansız bölenlerin çarpımı da bize 96'yı vereceği için aynı zamanda çarpanları elde edilecektir. 96'nın çarpan ve bölenleri aşağıdaki gibidir;

 1x 96= 96

 2x 48= 96

 3x 32= 96

 4x 24= 96

 6x 16= 96

 8x 12= 96

 Bu durumda 96'nın çarpan ve bölenleri şu şekildedir; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 

 96 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri 

 96 sayısının asal çarpan ve bölenlerini bulmak için tüm çarpan ve bölenleri arasında asal olan sayı ve rakamları almak gerekir. Tüm çarpan ve bölenler içerisinde 96 sayısının asal çarpan ve bölenleri 2 ve 3'tür.

 

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