×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitim 930 öğrenci için koştular

930 öğrenci için koştular

Güncelleme Tarihi:

#TED#İstanbul Maratonu#930 Öğrenci İçin Koştular
930 öğrenci için koştular
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 17:57

Türk Eğitim Derneği (TED), bu yıl 46’ncısı düzenlenen Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nda gönüllü koşucuları ile bir kez daha iyilik için koştu ve bağış rekorunu kırdı. Maratona katılan koşucular, kampanya aracılığıyla devlet okullarında okuyan Türk Eğitim Derneği Tam Destek Burslu 930 öğrenciye kaynak sağlayarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sundu.

Haberin Devamı

Türkiye’nin dört bir yanından bine yakın gönüllü TED koşucusu, ‘Eğitim Değiştirir’ sloganı etrafında toplanarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla Türk Eğitim Derneği adına maratonda yer aldı. Maratona katılan koşucular, kampanya aracılığıyla devlet okullarında okuyan Türk Eğitim Derneği Tam Destek Burslu 930 öğrenciye kaynak sağlayarak Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sundu.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, maratonun ardından yaptığı açıklamada, “Eğitime gönül vermiş koşucularımızın destekleriyle bu yıl bağış rekorumuzu bir kez daha aşmanın gururunu yaşıyoruz. İyiliğin peşinde koşan tüm destekçilerimize, her bir adımıyla eğitime katkıda bulunan koşucularımıza teşekkür ediyoruz. Onların çabaları, gençlerimizin daha iyi bir geleceğe ulaşmasına ışık tutuyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TED#İstanbul Maratonu#930 Öğrenci İçin Koştular

BAKMADAN GEÇME!