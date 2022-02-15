91'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 91 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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91'in çarpanları ile bölenleri asal sayılar konuları arasında oldukça sık kullanılan ve soruları çıkan konulardan birisidir. Asal sayıların bir takım kuralları vardır.

91'in Çarpanları İle Bölenleri Nelerdir?

91 sayısı 1 e tam bölünebilir. Sonrasında gelen 2,3,4,5 ve 6 sayılarına bölündüğünde sayı tam sayı olarak çıkmaz küsuratlı çıkar. Tam bölünebilme kuralına uymaz. Bu sebeple 2,3,4,5 ve 6, 91'in çarpanları olmaz. 91, 7'ye tam bölünür ve 13 sonucunu alırız. Bu durumda 91, 13'e de tam bölünür.

91'in Çarpanları İle Bölenleri Nasıl Bölünür?

Asal Sayı tanımına bakılırsa sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayılardır. Dolayısıyla 91'in bölen sayılarına bakılacak olursa;91'in bölenleri:13-7-1-91 olarak sonuçlar çıkmaktadır. Asal sayılardaki en önemli özellik Asal sayıların 2'den başlar.1 asal sayı olmaz.

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91 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri

Pozitif çarpanları (bölenleri) sadece 1 ve kendisi olan 1'den büyük sayılara asal sayılar denir. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ... sayıları birer asal sayıdır. Sağlaması için 1 ve 1'den büyük sayılar dikkate alınmalıdır. 91 sayısı için örnek soruya detaylı şekilde bakıldığında

91'in çarpanlarını bulalım.

91 = 1 x 91

91 = 7 x 13

Görüldüğü gibi 91 sayısının çarpanları arasında 1 ve kendisinden başka sayılar da vardır. Bu yüzden 91 sayısı asal sayı olamaz.