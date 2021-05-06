9155 vergi kodu nedir? Karayolları geçiş ücreti ödeme işlemi

Ülkemizdeki vergi sisteminde vergilerin tahsilini kolaylaştırmak amacıyla her vergi türüne bir vergi kodu verilmesi uygulaması bulunur. Bu kodlar sayesinde hem vergi dairelerinin işi kolaylaşır hem de vatandaşlar ödemeleri gereken vergilerin türü hakkında kolayca bilgi sahibi olabilir.

9155 Vergi Kodu Nedir?

9155 vergi kodu, ücretli karayollarından geçen araçların ödemesi gereken vergiyi ifade eder. Ülkemizde HGS ve OGS gibi geçiş sistemleri ile bu vergilerin tahsili kolayca yapılır. Ancak usulsüz bir şekilde karayollarını kullanan araçların tespiti de yapılır ve otomatik sistemlerle vergilendirmeler yapılır.

Vatandaşlar karayolları geçiş vergisi borçlarının olup olmadığını e-devlet sisteminden kolayca görebilir. 9155 vergi koduyla görülen borç varsa karayolları geçiş ücreti ödemesi istendiği anlaşılır.

Karayolları Geçiş Ücreti Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Karayolları geçiş ücreti ödemeleri geçiş sırasında HGS ve OGS kartları ile otomatik olarak yapılır. Ödemenin otomatik olarak yapılabilmesi için bu kartlara yeterli miktarda para yüklenmiş olması gerekir. Kartlarda yeterli para olmaksızın ücretli otoyolları kullanan kişiler geçişten sonraki on beş gün içerisinde ödeme yapmaları halinde herhangi bir ceza ödemek zorunda kalmaz. Kartta yeterli para olmaması halinde vergi dairelerine gidilerek de ödeme yapılabilir.

Ayrıca e-devlet uygulaması üzerinden borç görüntülendiğinde görülecek olan ödeme sekmesinden de kredi kartı ya da banka kartı ile online ödeme yapılabilir. Son olarak bazı anlaşmalı bankalar üzerinden de online ödeme yapılması mümkündür. Bankalara bizzat gidilerek de ödeme gerçekleştirilebilir.