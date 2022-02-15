90'ın çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 90 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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Bir sayıyı asal çarpanlarına ayırmak için sayı, asal çarpanlarına bölünür. Bölme işlemine hangi sayıdan başlanması gerektiği verilen sayıya göre durum değişebilmektedir.

90 sayısının Çapanları ve Bölenleri Nelerdir?

İlk olarak sayı 2 asal sayısına bölünmektedir. Gelen 45 sayısı 2 sayısına tekrar bölünmediği için bir sonraki asal sayı devreye girer, yani 3. 45 sayısı, 3 sayısına bölündüğünde 15 sayısı elde edilir. Bu sayı tekrar 3'e bölünmektedir. Bu kez 5 sonucu elde edilir. 5 sayısı tekrar 3 sayısına tam bölünmediğinden bir sonraki asal sayıya bakılır. Bir sonraki asal sayı 5 olmaktadır. 5 sayısı 5 asal sayısına tam bölünmektedir. Bu şekilde işlemin sonuna gelinmiştir. Buradan 90 sayısının çarpanları= 2.3.3.5 şeklinde ortaya çıkmaktadır.

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Daha pratik olarak 90 sayısı 9.10 biçiminde yazılır. 9.10 ise 3.3.2.5 şeklinde kısaca ifade edilmektedir. Bu işleme göre 90 sayısının asal çarpanları 2, 3, 5 şeklinde olmaktadır. Bölen sayısı üs ifadelerin birer arttırması ile bulunmaktadır. Hem negatif hem de pozitifi bölenler olduğundan çıkan sonuç 2 ile çarpılıp sonuç elde edilmektedir.