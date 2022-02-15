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90'ın çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 90 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

90ın çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 90 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Sayıların çarpanlarını ve bölenlerini bulmak için birden fazla yol vardır. Bu yollardan biri kullanılarak sayı önce çarpanlarına ayrılmakta, daha sonra ise sayının bölenleri bulunmaktadır. Bu işlem pratik yaptıkça kolay hale gelmektedir. Matematiğe yeni başlayanlar konuları iyi şekilde bitirdikten sonra asal sayılar başlığı altında sayıların çarpanları ve bölenleri ile ilgili bol bol pratik yapabilmektedir. İşte, 90’ın çarpanları ve bölenleri hakkında tüm detayları derledik.

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 Bir sayıyı asal çarpanlarına ayırmak için sayı, asal çarpanlarına bölünür. Bölme işlemine hangi sayıdan başlanması gerektiği verilen sayıya göre durum değişebilmektedir. 

 90 sayısının Çapanları ve Bölenleri Nelerdir? 

 İlk olarak sayı 2 asal sayısına bölünmektedir. Gelen 45 sayısı 2 sayısına tekrar bölünmediği için bir sonraki asal sayı devreye girer, yani 3. 45 sayısı, 3 sayısına bölündüğünde 15 sayısı elde edilir. Bu sayı tekrar 3'e bölünmektedir. Bu kez 5 sonucu elde edilir. 5 sayısı tekrar 3 sayısına tam bölünmediğinden bir sonraki asal sayıya bakılır. Bir sonraki asal sayı 5 olmaktadır. 5 sayısı 5 asal sayısına tam bölünmektedir. Bu şekilde işlemin sonuna gelinmiştir. Buradan 90 sayısının çarpanları= 2.3.3.5 şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

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 Daha pratik olarak 90 sayısı 9.10 biçiminde yazılır. 9.10 ise 3.3.2.5 şeklinde kısaca ifade edilmektedir. Bu işleme göre 90 sayısının asal çarpanları 2, 3, 5 şeklinde olmaktadır. Bölen sayısı üs ifadelerin birer arttırması ile bulunmaktadır. Hem negatif hem de pozitifi bölenler olduğundan çıkan sonuç 2 ile çarpılıp sonuç elde edilmektedir.

 

 

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