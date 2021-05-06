9085 vergi kodu nedir? Trafik cezaları ödeme işlemi  

9085 vergi kodu, ülkemizde trafik cezaları ödeme işlemi olarak bilinmektedir. Trafik cezaları ödeme işlemini 9085 kodunu kullanarak daha kolay bir şekilde ödeyebilir ve öğrenebilirsiniz.

9085 Vergi Kodu Nedir?

9085 vergi kodu, trafik cezalarına çarptırılan kişilerin ödedikleri vergi türü olarak bilinmektedir. Bu vergi türünde trafik cezalarının ödemesini tamamlamış olan insanlardan belirli bir oranda vergi alımı yapılmaktadır. Yediğiniz trafik cezalarının içerisinde, 9085 kodu ile bir de vergi bulunmaktadır.

Trafik cezalarınızı sorgulamak için de gerekirse e-devlet üzerinden, gerekirse size en yakın emniyet büro amirliğinden elde etmek istediğiniz tüm bilgileri elde edebilirsiniz. Trafik cezalarının ve trafik cezalarında uygulanan 9085 kodlu verginin zamanında ödenmesi yüksek bir önem taşımaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi İnternet sitesinden de gerekli tüm bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz.

Trafik Cezaları Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Trafik cezalarının ödeme işlemleri için birçok farklı seçenek bulunmaktadır. Gerekirse aldığınız cezaları internet üzerinden, gerekirse de nakit olarak belirli devlet kurumlarına ödemesini yapabilirsiniz. PTT şubelerine, vergi dairelerine ve çeşitli banka ATM'lerine giderek ödemelerinizi gerçekleştirebilir ve daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden de trafik cezaları ödeme işlemi yapılabilmektedir.

Trafik cezalarında da ilk 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı taktirde büyük bir indirim cezaya yansıtılmaktadır. İlk 15 gün içerisinde ödemesini yapacak olan tüm mükelleflere %25 oranında indirim sağlanmaktadır.