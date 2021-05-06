9047 vergi kodu nedir? Tek başına alınabilen damga vergisi ödeme işlemi

9047 vergi kodu, tek başına alınabilen damga vergisi olarak bilinmektedir. Kişilere, uygulanan işlere, mal varlığına göre değişebilen vergi türleri, birkaç yıldan beri yalnızca kodlar üzerinden yürütülmektedir.

9047 Vergi Kodu Nedir?

9047 vergi kodu, tek başına alınabilen damga vergisini hitap etmektedir. Tek başına alınabilen damga vergisinin ödemesinin yapılabilmesi için gerekli devlet kurumlarına gidebilir ve bu kodu ileterek kolaylıkla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Damga vergisi, genel olarak yapılan resmi sözleşmeler için geçerli olmaktadır. Damga vergisi şirketler aracılığı ile değil, bizzat bireyler ve kişiler aracılığı ile ödenmek zorunluluğunu taşımaktadır. Resmi olan ve imzalı olan anlaşmalı belgelerden damga vergisi alınmaktadır. Damga vergileri, nispi ödeme ve maktul ödeme olarak iki farlı şekilde mükelleflerden alınabilmektedir.

Tek başına alınabilen damga vergisi için müracaat yapmak istiyorsanız İnteraktif Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden başvuru yapmanız ve gerekli dilekçeyi iletmeniz gerekmektedir.

Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Tek başına alınabilen damga vergisini gerek anlaşmalı ATM'ler üzerinden, gerekse kredi kartları üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. İnternetin ve elektroniğin de oldukça gelişmiş olduğu bu dönem içerisinde, çeşitli vergiler internet üzerinden de kolaylıkla ödenebilmektedir. Tek başına alınabilen damga vergisinin ödemesi de internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. İnternet bankacılığı aracılığı ile bu verginin ödemesini gerçekleştirebilir ve internet alemi içerisinde makbuz alabilirsiniz.

Aynı zamanda tek başına alınabilen damga vergisi ödemeleri en yakın vergi dairelerinden de yapılabilmektedir.