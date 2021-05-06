9034 vergi kodu nedir? Motorlu taşıtlar vergisi ödeme işlemi

9034 vergi kodu, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) olarak ülkemizde uygulanmaktadır. MTV borçlarınızı veya ödemelerinizi İnteraktif Vergi Başkanlığı üzerinden kolaylıkla takip edebilir ve vergileriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

9034 Vergi Kodu Nedir?

9034 vergi kodu, motorlu taşıtlar vergisi olarak isimlendirilmiştir. Yılda 2 kere ödemesi zorunlu olan bu vergi, kullanılan motorun gücüne ve sesine bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Motorlu taşıtlar üzerinden yolculuk yapan her birey bu vergiyi ödemek ve devlete bildirmek zorundadır. Bu vergi, resmi olarak, Karayolları Trafik Denetleme Kanunu'na ait şartlara göre resmi olarak kayıtlı olan araçlardan tahsil edilmektedir. Ancak Motorlu taşıtlar vergisi yalnızca kara taşıtlarından alınmamakta, helikopter, uçak, gemi gibi motorlu taşıtlar için de uygulanmaktadır.

MTV ödemeleri, yılın her ocak ve temmuz ayı itibari ile gerçekleşmektedir. Yılın 2 ayında ödemeleri gerçekleştirilmekte olan motorlu taşıtlar vergisi, araca ait sicil kaydının oluşturulması ile başlamakta ve ödenmektedir.

Her vergi türünün farklı bir kodu ve numarası bulunmaktadır. 9034 numaralı vergi kodu da, motorlu taşıtlar vergisini simgelemektedir.

5035 Sayılı Kanuna Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisi, e-devlet üzerinden ödenmektedir. E-devletin yanı sıra ATM üzerinden de motorlu taşıtlar vergisinin ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu 2 farklı alan üzerinden ödemesi gerçekleşen motorlu taşıtlar vergisi, aynı zamanda yılın Ocak ve Temmuz ayları itibari ile ödenmektedir. Kredi kartı üzerinden de bu vergiyi ödeyebilirsiniz.