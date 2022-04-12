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9 yaşında ilk kitabı basıldı

#Nuri Özaltın#Artvin#Buğlem Meva Sücü
9 yaşında ilk kitabı basıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinin tek köy okulu olan Nuri Özaltın 75. Yıl İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Buğlem Meva Sücü’nün, yazdığı “Mor Bisiklet” adlı kitap yayımlandı.

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9 yaşındaki Buğlem Meva Sücü, Mor Bisiklet adlı kitabında, kendisi gibi 9 yaşında olan Merve’nin hayallerinin peşini hiç bırakmadan onları nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Buğlem Meva 16 sayfalık kitabın hem yazarı hem de çizeri. İleride hâkim olmak istediğini söyleyen Buğlem Meva, kitap yazma hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu:

“Kütüphaneler Haftası için öğretmenlerim benden kitap yazmamı istediğinde çok mutlu oldum. Bu kitabı 2 hafta içerisinde yazdım. Kitabın içinde yer alan resimlerimi de 2 günde tamamladım. Yazmayı ve resim yapmayı çok seviyorum.”

İMZA GÜNÜ

Minik yazar Buğlem, okulunda düzenlenen etkinlikle basılan kitaplarını imzalayarak arkadaşlarına ve öğretmenlerine verdi. Basılan kitap, okulda bulunan tüm sınıflarda ve okul kütüphanesinde yerini aldı. Buğlem’in öğretmeni Zühal Uluyurt “Kitabın bu kadar ilgi görmesini hiç beklemiyorduk. İmzalı kitap almak için kuyruklar oluştu ve Buğlem o gün bir yazar kadar kitap imzaladı diyebilirim” dedi.

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#Nuri Özaltın#Artvin#Buğlem Meva Sücü

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