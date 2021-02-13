9 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 9 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı Ve Örnek Soruları

9 ile kalansız bölünebilme konusu son derece basit ve işe yarar bir konudur. Öğrencilerin bir kere bu konuyu anlamaları ileride çok fazla işlerine yarayacaktır.

9 İle Bölünebilme Kuralı Nedir?

9 ile bölünebilme kuralı son derece açık ve anlaşılır bir kuraldır. Temelde üçün katı bir sayı olduğu için üç ile bölünebilme kuralları ile büyük benzerlikler gösterir. 9 ile bölünebilme kuralı ilk olarak hayatın her noktasında insanın karşısına çıkan bir kolaylaştığı yöntemdir. Örneğin bir topluluk arasında bir miktar malzeme bölüştürüldüğünde bölme ve bölünebilme kullanılır.

Diyelim ki 9 kişiye bir miktar para bölüştürülecek ve arta paranın ne kadar olduğunu bilemiyorsunuz. İşte bu anda devreye 9 ile kalansız bölünebilme kanunları gelmektedir. Özellikle öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında her sene kalansız bölünebilme konuşuş çıkmaktadır. Ortaokul yıllarından öğrenilip hayatın birçok yerinde kullanılacak olan ender konulardan birisidir. Okul sınavlarında ve diğer seçme sınavlarında kalansız bölünebilme sürekli birkaç konunun içinde gelir.

9 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı

9 ile bölünebilme kuralları bilinmeden önce üç ile kalansız bölünebilme kuralları öğrenilmelidir. Dokuz ile bölünebilme kuralı kısaca verilen sayının tüm rakamları toplanmasıdır. Bu rakamların dokuzun katı olup olmamasına bakılması ile sonuca ulaşılması demektir. Eğer sayı dokuzun katı değil ise muhtemelen yanlışlık vardır.

Eğer sayı üçün katı olmasına rağmen dokuzun katı değil ise üçe tam bölünür dokuza tam bölünemez demektir. Sayıların toplanması ile sonuca ulaşılması sayesinde birçok karışık işlem kolaylaştırılır. Örneğin 50 basamaklı bir sayı olsa bile sayı başmakları tek tek toplanılarak 9 a bölünüp bölünmediğine bakılır. Hatta bölünmüyor ise kalanının ne olacağı bile bilinebilir.

9 ile Kalansız Bölünebilme Örnek Soruları ve Cevapları Nedir?

9 ile kalansız bölünebilme kanunun son derece kolay ve anlaşılırdır. Fakat sorularda biraz karışık gelmesi nedeni ile öğrenciler tarafından bazı durumlarda anlaşılmamaktadır. Öncelikle öğrencilerin 9 ile bölünebilme konusunu tam olarak öğrenmesi için yapması gereken birkaç şey vardır. İlk olarak öğrenciler ayrıntılı şekilde örnek soruları çözmelidir. Devamında sınavlarda başarılı olmaları için en az üç kitabı çözmeleri gerekir.

Böylece 9 ile bölünebilme işlemleri hem kalıcı olur hem de hayatın birçok yerinde kullanılabilir. 9 ile bölünmenin kalıcı olması için bir örnek vermek gerekirse şudur. 65879 sayının 9 ile bölümünden kalan nedir? Sorusu olmaktadır. İlk olarak yapılması gereken işlem tüm rakamların toplanması olmaktadır. 6 +5 +8 +7 +9 sayılarının toplanması ile 35 sayısı elde edilir. 35 sayısının 9 ile bölümünden kalan 8’dir. Yani bu sayı dokuz ile tam olarak bölünmeyeceği saptanmış olur.

Ayrıca bu sayının 9 ile bölme işlemi yapılırsa kalanında 8 olacağı bilinmektedir. Eğer daha uzun bir sayı seçilirse işlem değişmeyecektir. Örneğin 56.849.721.319 sayısının 9 sayısı ile bölümünden kalan nedir? Bu gibi sorular tekrar tüm sayıların toplanması ile çözülür. 5+6+8+4+9+7+2+1+3+1+9 sayılarının toplanması ile elde edilen sayı 55 sayısı çıkmaktadır. 55 sayısının 9 işle bölümünden kalan 1 olmaktadır. Yani bu 11 basamaklı sayının 9 ile bölümünden kalan 1 olarak saptanmıştır. Ve bu sayı 9 ile tam olarak bölünmemektedir.