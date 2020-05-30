9 Eylül 'Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü' ilan edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu’nun UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) ve UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar ile farklı ülkelerde kötü koşullarda yaşayan milyonlarca çocuğun eğitim almada yaşadığı güçlükler konusunda farkındalık yaratmak için 9 Eylül tarihini “Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü” olarak ilan ettiklerini duyurdu. Bu kararla birlikte, dünyanın farklı bölgelerinde yoksulluk, savaş ve salgın hastalık gibi kötü koşullarda yaşayan milyonlarca öğrencinin eşit eğitime ulaşabilmesi için okullarının korunması amaçlanıyor.

Dünya, COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçerek eğitim imkanlarına ulaşma mücadelesi verirken, savaş, salgın hastalık, yoksulluk, açlık ve temiz suya ulaşamama gibi nedenlerle milyonlarca öğrenci eğitim göremiyor. 35 ülkede 3 ila 18 yaş arası yaklaşık 75 milyondan fazla öğrenci acil eğitim desteğine ihtiyaç duyuyor. BM, bu konuda yürüttüğü çalışmalar nedeniyle UNESCO ve UNICEF ile birlikte bir adım atarak 9 Eylül tarihini farkındalık kazandırmak için “Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü” olarak belirlediğini dünya kamuoyuna bildirdi.

UNESCO: KARARDAN MEMNUNUZ

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, karardan son derece memnun olduklarını söyleyerek, “Ortak geleceğimiz ve dünyaca kalkınmamız için doğru bir adım. Silahlı çatışmalar nedeniyle okullara yönelik saldırılar da artıyor. Okulların koruma altına alınması, özellikle COVID-19 nedeniyle eğitime ulaşmanın öneminin daha da iyi anlaşıldığı bu günlerde, çok önemli bir karar” dedi.

UNICEF: OKULLARIN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore ise “Pandemiden çıkardığımız dersle de görüyoruz ki okulların öğrenci ve öğretmenler için güvenli alanlar olmasını sağlamak zorundayız” diyerek 9 Eylül’ün önemine işaret etti. Fore, birçok ülkede saldırıya uğrayan okullarla ilgili şunları söyledi:

“Okullardaki saldırılar insanlık dışıdır. Bu saldırılar öğrencilerin eğitime erişimini engelliyor. Okulları, öğrenci ve öğretmenleri bu saldırılara ve diğer acil koşullara karşı korumak, önlemler almak, insani acil durumlar için okulları güvenli ortamlar haline getirmeliyiz. Bunun için de farkındalığı yükseltmemiz ve fonlarımızı arTtırmamız gerekiyor.”