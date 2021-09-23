9 ayda patent tescil rekoru

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Mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikrî mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli mesafe aldıklarını dile getiren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapılan çalışmaları anlattı: “Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla iş birliği içinde yürüttüğümüz 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikrî mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca, 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere Bakanlık bünyesinde de bir fikrî mülkiyet ofisi kurduk. Sevinerek paylaşıyorum ki bu yılın ilk dokuz ayında mesleki eğitim, BİLSEM’ler ve fen liselerinde fikrî mülkiyet kapsamında toplam 3 bin 249 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve 1.157 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık.”

TESCİL HEDEFİ AŞILDI

Özer, “2021 yılında 320 fen lisesi ve 183 BİLSEM’in her birinin, en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefledik. Mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedefliyoruz. Dolayısıyla 2021 yılında toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. İlk 9 ayda tescil hedefimize ulaştık. Hatta hedefimizi %54 oranında aştık. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikrî mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar, gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır” dedi.

TOPLAM 2.206 BAŞVURU

BİLSEM öğrencilerinin TÜBİTAK yarışmalarında ve ulusal koordinasyonunda gerçekleşen AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda dereceler elde ettiğini anımsatan Özer, “Öğrencilerimiz bizi gururlandırdılar. Bu öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin hayallerini, fikirlerini ve üretim güçlerini hayata geçirmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Onlar ürettikçe başarı da beraberinde geliyor.” diye konuştu.

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Bakan Özer, bu süreçte Bakanlığa destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a ve süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, 81 il millî eğitim müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti. Millî Eğitim Bakanlığı, fikrî mülkiyet hakları çalışmalarını meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri, BİLSEM’ler ve fen liselerinde yürütüyor. BİLSEM’lerden 2021 yılının ilk 9 ayında 166 patent, 313 faydalı model, 1.715 tasarım ve 12 marka olmak üzere 2.206 ürün başvurusu yapıldı.

Hedef, her bir BİLSEM’den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021 yılında 183 ürün tescili almaktı. Başvurular sonunda 9 patent, 20 faydalı model, 915 tasarım ve 6 marka olmak üzere 950 ürünün tescili alındı. Böylelikle 2021’in ilk 9 ayında BİLSEM’lerde hedefin 4 kat üzerinde artış kaydedilmiş oldu.

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HER BİR FEN LİSESİNDEN EN AZ BİR TESCİL

Mesleki eğitimde ise 2021 yılında 878 ürün başvurusunda bulunuldu. 12 patent, 8 faydalı model, 110 tasarım ve 68 marka olmak üzere 198 ürünün tescili alındı. İlk 9 ayda mesleki eğitimde 250 ürün tescili hedefinin yüzde 79’u gerçekleştirildi.

Fen liselerinde ise 2021 yılında 165 ürün başvurusunda bulunuldu. 9 ürünün tescili alındı. 2021 yılı hedefi, her bir fen lisesinden en az bir olmak üzere 320 ürün tescil almak.