8'er Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? Sekizer Ritmik Sayma Sayıları

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8'er ritmik sayma 100'e kadar matematik için önemli sayılan konular içerisinde yer almaktadır. 8'er ritmik sayma 100'e kadar konusu bu bakımdan öğrenilmesi gerekmektedir. Matematiğin tüm alanlarında bu ritmik sayma kullanılmaktadır.

8'er Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır?

8'er ritmik sayma 100'e kadar sayılmasını tam olarak anlamak için öncelikle ritmik saymak ya da ritmik sayı nedir onu anlamak gerekir. Ritmik sayma bir sayıyı belirli kurallar çerçevesinde saymak anlamına gelir. Yani örnek vermek gerekirse 8'er ritmik sayma 100'e kadar sayılabilmesi için ilk sayı 8 olmalı ve sonraki sayıya ulaşmak için ilk sayıyı 8 ile toplayarak devam edilmelidir.

Sekizer Ritmik Sayma Sayıları Nasıl Yapılır?

Sekizer ritmik sayma sayıları belirtildiği gibi kural nettir. 8 ile başlamalı ve 8'er artırılarak yani toplayarak gidilmelidir. İlköğretim matematik dersinden başlanarak tüm yıllar müfredatında bu konu öğretilmekte ve oldukça önem taşımaktadır. Sekizer ritmik sayma sayılarına örnek verilmesi gerekirse

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8- (8+8) 16,- (16+8) 24, (24+8) 32, (32+8), 40- (40+8)- 48, (48+8)- 56 şeklinde kurallar çerçevesinde sekizer ritmik sayma yapılmaktadır.