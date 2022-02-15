84'ün çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 84 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Haberin Devamı

Pozitif tam sayının bölen sayıları ve çarpan sayıları aynı anlama gelmektedir ve bu sayılar birbiri ile aynıdır. Örneğin seçilen bir a sayısına kalansız bir şekilde bölünen tüm sayılar, a sayısının çarpanları ya da a sayısının bölenleri anlamını taşımaktadır.

84'ün Çarpanları İle Bölenleri Nelerdir?

84 sayısına ait olan bölenler ile kalanlar aynı sayılar olarak sıralanabilir. 84 sayısının çarpanları, 84 sayısına tam bir şekilde bölünen tüm sayıları ifade etmektedir. Bu sayılar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 olarak sıralanmaktadır. Bu sıralama ise şu şekildedir:

12 x 7, 14 x 6 21 x 4, 28 x 3, 42 x 2, 84 x 1 olarak sıralanabilir.

84 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

Asal çarpan ise herhangi bir sayının çarpanlarında yer alan tüm asal sayılara verilen addır. Asal olan sayılar sadece 1 sayısına ve sayının kendisini bölen tüm sayılara verilen ad olarak bilinir. 84 sayısına ait olan asal çarpanlar ise 7, 3 ve 2 sayıları olarak bilinir.