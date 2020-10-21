81 ilde 70 bin çocuğa kodlama öğretilecek

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin birlikte hayata geçirdiği ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinde yeni dönem başladı. ‘Herkes bağlantıda’ anlayışıyla çocuklara dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğreterek onları geleceğe hazırlayan Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, projeyle tüketen değil üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlıyor. Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan rapora göre, ‘Yarını Kodlayanlar’ eğitimleriyle son bir yılda 6.6 milyon TL’lik sosyal değer elde edildi. Böylece, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 4.4 TL’lik sosyal getiri sağladı. Ağustos 2016’dan bu yana Türkiye genelinde 100 bini aşkın çocuğa ulaşan ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle önümüzdeki bir yılda 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

‘ÇOCUKLARA DİJİTAL DÜNYANIN LİSANI KODLAMAYI ÖĞRETİYORUZ’

Projenin 2019-2020 sosyal etki raporu ve yeni dönem hedefleri, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda paylaşıldı. Salgınla birlikte birbirimizle bağlantıda olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını hatırlatan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında yaptığımız çalışmalarla herkes için kapsayıcı olmayı hedefliyoruz. Çocuklar da bağlantıda olmalı diyerek dört yıldır onlara dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretiyoruz. Amacımız, tüketen değil, üreten bir nesil yetişmesine katkı sağlamak. Bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Önümüzdeki yıl 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Projemizin sosyal etkisini de düzenli olarak ölçümlüyoruz. Kodlama eğitimlerimizin çocuklarda önemli ve olumlu yönde değişimler yarattığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Projemiz, çocukların kodlama yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra farkındalıklarının artmasına, herhangi bir şeyi yapabileceklerine dair algılarının değişmesine ve yardım odaklı ilişkiler geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu yıl ilk kez projemizin yarattığı sosyal etkiyi Yatırımın Sosyal Getirisi metodolojisini kullanarak ölçtük. Buna göre, proje kapsamında son bir yılda elde ettiğimiz toplam sosyal değer yaklaşık 6.6 milyon TL oldu. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesine yaptığımız her 1 TL’lik yatırımın 4.4 TL değerinde sosyal fayda yarattığını gördük. Bu da projemizin çarpan etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”

‘ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, “Habitat Derneği olarak, teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, üreticisi de olan nesiller yetiştirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle 2016’dan bu yana yürüttüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Proje kapsamındaki çalışmalarımızın yarattığı değeri ölçmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçları bizleri fazlasıyla mutlu etti. Projemizin en büyük etkisinin çocuklarımızın geleceğe yönelik motivasyonlarındaki yüzde 26’lık artış olduğunu düşünüyoruz. Bu veri, projenin etkisinin sadece kodlama eğitiminden ibaret kalmadığını, Kendin Yap kültürünün dört temel değerini çocuklarımıza doğru bir şekilde aktardığımızı da ortaya koyması bakımından önemli. Projemizin sosyal etkisinin ilk kez Yatırımın Sosyal Getirisi metodolojisi kullanılarak ölçümlenmiş olması, bu araştırmayı değerli kılan bir diğer faktör. Hesapladığımız yaklaşık 6.6 milyon TL’lik sosyal değer, bize projemizin toplumda ne denli geniş bir şekilde karşılık bulduğunu ve kaynakların ne denli doğru kullanıldığını gösteriyor. Bu etkinin sürdürülebilir olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

YETKİNLİK VE MOTİVASYONDA ARTIŞ

Proje için hazırlanan 2019-2020 Sosyal Etki Raporu’na göre, proje kapsamında verilen eğitimin çocukların büyük bir çoğunluğu için okul dışında kodlama üzerine katıldıkları tek eğitim olduğu ve tüm çocukların eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşadıkları görülüyor. ‘Yarını Kodlayanlar’ eğitimleri çocukların kodlama yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra farkındalıklarının artmasına, herhangi bir şeyi yapabileceklerine dair algılarının değişmesine ve yardım odaklı ilişkiler geliştirmelerine yardımcı oluyor. Pandemi sebebiyle online formatta gerçekleştirilen eğitimler ise evde kaldıkları bu süreçte çocuklara sosyalleşme fırsatı sağlarken, online eğitimle ilgili ek yetkinlikler kazanmalarına da vesile oldu. Rapora göre, çocukların gözünden kendilerindeki en büyük değişim 21’inci yüzyıl yetkinlikleri artarken, veli ve gönüllülerin gözünden çocuklardaki en yüksek değişim ise motivasyon artışı oldu. Yarını Kodlayanlar kapsamında düzenlenen yüz yüze eğitimlere katılan çocukların geleceğe yönelik motivasyonunun yüzde 28.3, online eğitime katılan çocuklarınkinin ise yüzde 25 oranında arttığı görüldü.

FARKLI EĞİTİM BAŞLIKLARI EKLENDİ

Türkiye Vodafone Vakfı, yeni dönemde, bir yandan projeyi tüm Türkiye'de yaygınlaştırırken bir yandan da farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinliklerini arttırmayı sürdürecek. Salgın nedeniyle eğitimlerin tamamen dijital ortamda yapılacağı yeni dönemde, 7-10 yaş grubuna Scratch ve Tinkercad, 11-14 yaş grubuna Scratch ve Microbit, 14-17 yaş grubuna ise Yapay Zeka eğitimleri verilecek. Eğitimler, yüzde 90’ı üniversite öğrencisi olan gönüllü eğitmenlerin yönetiminde, minimum dört maksimum 180 saat olacak şekilde düzenlenecek.

TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM ARANACAK

Yeni dönemde hackathon ve ideathon gibi etkinlikler de tamamen online yapılacak. Bu etkinliklerle özellikle somut toplumsal sorunlara çözüm üretilecek hikâyeler çıkarılması hedeflenecek. Ayrıca, 14-17 yaş grubuna mobil uygulama geliştirme, oyun ve Yapay Zeka gibi eğitim içerikleri sunulacak. Yapay Zeka eğitimlerine meslek liseleri de dahil edilerek istihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması hedeflenecek. Bu yılın başında dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliği yapan Türkiye Vodafone Vakfı, global işbirlikleri çerçevesinde online ortamlarda The Clubhouse Network içinde yer alarak gençleri bu gruplara dahil edecek.

AİLE VE GÖNÜLLÜ BULUŞMALARI YAPILACAK

Proje kapsamında bu yıl ilk kez aile buluşmaları da düzenlenecek. Aile buluşmalarında ebeveynlere 21’inci yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular aktarılacak. Bu buluşmalar sayesinde ebeveynler dijital dünyada güvende kalma ve dijital okuryazarlık konularında bilgi ve becerilerini artırma imkânı bulacak. Proje kapsamında ayrıca, yıl içinde online Gönüllü Eğitmen Koordinasyon Toplantıları düzenlenerek sahadaki tüm gönüllü eğitmenlerle bir araya gelinecek.

PROJE ÖDÜL ALDI

‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Projenin birinci yılında altı ilde 35 eğitmenle yaklaşık 2 bin, ikinci yılında 30 ilde 135 eğitmenle 10 binden fazla, üçüncü yılında 60 ilde 30 bini aşkın, dördüncü yılında ise 81 ilde 63 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında düzenlenen dokuz hackathon’a ise 1.000’i aşkın çocuk katıldı. Şanlıurfa, Kilis ve İstanbul'da yaklaşık 1.000 Suriyeli çocuğun da kodlama eğitimi aldığı projede, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara kodlama öğrenme fırsatı sunmak üzere Türkiye’yi dolaşan ‘Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’ ile 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat edilerek 13 ilde 3 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Toplam 512 gönüllü eğitmen ve farklı branşlardan 38 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin görev aldığı projeden faydalanan kız çocukların sayısı 54 bini, erkek çocukların sayısı ise 52 bini geçti. Proje bu yıl 17’nci Stevie Uluslararası İşletme Ödülleri’nde ‘Avrupa Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı’ kategorisinde Gümüş Stevie ödülü aldı.