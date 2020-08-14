81 il müdürüyle 21 Eylül’e hazırlık çalışması

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının illeri yalnız bırakmayacağını söyleyen Ziya Selçuk, MEB yöneticilerinin, bizzat sahada ihtiyaçların tespit ve temini için çalışmalar yapacağını açıkladı. Bu çalışmalarla Bilim Kurulunu bilgilendirerek okulların açılışı konusunda iş birliğini güçlendireceklerini vurguladı. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve merkez teşkilatında görevli genel müdürlerin de yer aldığı geniş bir katılımla çevrim içi ortamda yapılan bu toplantıda Bakan Selçuk; yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, 24 Ağustos’ta başlayacak olan öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları ve illerde salgına karşı önlemler kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Bakan Selçuk, 24 Ağustos’tan itibaren yapılacak olan öğretmenlerin mesleki çalışmalarının öncelikli konusunun, “yüz yüze eğitim başladığında çocukların uyumunun nasıl sağlanacağı” olduğunu söyledi. Selçuk, “Öğretmenler hangi gün, hangi oyunu nasıl oynayacaklar ki çocuklar bu uyumu içselleştirsinler... Bununla ilgili hazırlıklarımız olacak” dedi.

HER OKULA UZAKTAN EĞİTİM SORUMLUSU

Her okulda dijital eğitimle ilgili oluşabilecek problemleri yönetebilmek için alanda yetkin öğretmenlerin “Uzaktan Eğitim Sorumlusu” olarak görev yapacağını söyleyen Bakan Selçuk, aynı şekilde hijyen koşullarının sağlanması için de sorumluluk paylaşımının da yapılacağını belirtti.

UZAKTAN EĞİTİM SORUNU OLAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Uzaktan eğitime erişim sorunu olan öğrenciler için hazırlıkları yapılan ‘EBA Destek Noktası’ ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Selçuk, evinde cihaz veya internet olmayan ya da yaşadığı yerde internet altyapısı bulunmayan öğrenciler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte yürütülen “Okulum Temiz Belgesi” verilmesi faaliyetleri kapsamında 2000 denetmen yetiştirildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, bu süreçte okullarda daha fazla temizlik personeli istihdam edebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.