80'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 80 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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80 sayısının çarpanları ve bölenleri bulunmadan önce kısaca asal sayıdan bahsetmek gerekir. Asal sayı, en kısa haliyle sayının kendisinden ve 1 sayısından başka böleninin olmaması demektir. Bu sayılar 2 sayısından başlayarak devam etmektedir.

80 Sayısının Çarpanları

80 sayısının çarpanlarını bulmak için öncelikle sayı 2 asal sayısına bölünmektedir. 2 sayısına bölünmeyene kadar işlem devam ettirilmektedir. Böylece sırası ile dört kez 2 sayısına bölme işlemi gerçekleşmektedir. En sonunda 5 sayısı kalmaktadır. 5 sayısı 2 asal çarpanına bölünmez. Bundan dolayı uygun bölen varsa bölme işlemi uygulanır. 5 asal sayısı vardır ve 5 sayısının böleni olduğunda şartlar sağlanır.

Buna göre 80 sayısının çarpanlara ayrılmış hali; 80=2.2.2.2.5 şeklinde olmaktadır. 2 ile 5 80 sayısının asal bölenleridir.

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80 Sayısının Bölenlerini ve Bölen Sayısını Bulma

80 sayısının bölen sayısı asal çarpan üslerinin bir arttırılması ve 2 sayısı ile çarpılmasıyla bulunur. 2 ile çarpılma nedeni hem negatif hem de pozitif bölenlerin olmasıdır. 1, 2, 4, 5, 8, 16, 10, 20, 40, 80 şeklinde yazımı mümkündür.