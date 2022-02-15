80'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 80 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Adana Demirspor - Beşiktaş maçında gündem yine Balotelli Gol iptal olunca çılgına döndü ve...Adana Demirspor - Beşiktaş maçında gündem yine Balotelli! Gol iptal olunca çılgına döndü ve... #Mario Balotelli
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
Süper Lige çıkmak istemiyoruz sözlerinin ardından her şey değişti'Süper Lig'e çıkmak istemiyoruz' sözlerinin ardından her şey değişti!#Altınordu
Çılgın Sayısal Lotoda dev ikramiye sahibini bulduÇılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu!#Çılgın Sayısal Loto
Bizi korkutmaya çalışıyorlar diyerek flaş kararı açıkladı... 16 Şubatı tatil etti"Bizi korkutmaya çalışıyorlar' diyerek flaş kararı açıkladı... 16 Şubat'ı tatil etti#Vladimir Zelenskiy
Covid-19da son durum... Bakan Koca: Nasılsa bulaşacak demek, yanlışCovid-19'da son durum... Bakan Koca: 'Nasılsa bulaşacak' demek, yanlış!#Fahrettin Koca
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşmaTürkiye ile BAE arasında 13 anlaşma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Unutulmaz maçta Adana Demirspor ile Beşiktaş yenişemedi 2 golUnutulmaz maçta Adana Demirspor ile Beşiktaş yenişemedi! 2 gol#Adana Demirspor
Murat Sancak maç sonu çileden çıktı Balotelli önünü kesmediMurat Sancak maç sonu çileden çıktı! 'Balotelli önünü kesmedi'#Murat Sancak
Otomobil çalarak Ordudan İstanbula gelmişlerdi Akıllanmadılar... Yine yakalandılarOtomobil çalarak Ordu'dan İstanbul'a gelmişlerdi! Akıllanmadılar... Yine yakalandılar#Ordu
Dehşet evi Baba ve oğlu korkunç şekilde can verdi... Kesik baş neredeDehşet evi! Baba ve oğlu korkunç şekilde can verdi... Kesik baş nerede?#Sivas
Gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildiGazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi#Sedef Kabaş
Mağaza görevlisi hayatının şokunu yaşadı... İğrenç olayMağaza görevlisi hayatının şokunu yaşadı... İğrenç olay!#Şişli
Rusyadan Batıya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...Rusya'dan Batı'ya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...#Rusya
Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkımEce Erken isyan etti: 'Kardeş' dediklerin kalleş çıktı be aşkım!#Ece Erken
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

80'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 80 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

80in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 80 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Bir sayının çarpanlarını ve bölenlerini bulurken öncelikle sayının asal çarpanlarına ayrılması gerekmektedir. Asal çarpanlarına ayrılan sayının çarpanları rahatlıkla bulunmaktadır. Bölenleri bulmak için de asal çarpanlardan sonra birkaç işlem daha gerekli olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken asal sayının ne olduğu ve hangi sayıların asal olduğudur. Aksi takdirde sonuç farklı ve hatalı çıkacaktır. İşte, 80’in çarpanları hakkında tüm detaylar.

Haberin Devamı

 80 sayısının çarpanları ve bölenleri bulunmadan önce kısaca asal sayıdan bahsetmek gerekir. Asal sayı, en kısa haliyle sayının kendisinden ve 1 sayısından başka böleninin olmaması demektir. Bu sayılar 2 sayısından başlayarak devam etmektedir. 

 80 Sayısının Çarpanları 

 80 sayısının çarpanlarını bulmak için öncelikle sayı 2 asal sayısına bölünmektedir. 2 sayısına bölünmeyene kadar işlem devam ettirilmektedir. Böylece sırası ile dört kez 2 sayısına bölme işlemi gerçekleşmektedir. En sonunda 5 sayısı kalmaktadır. 5 sayısı 2 asal çarpanına bölünmez. Bundan dolayı uygun bölen varsa bölme işlemi uygulanır. 5 asal sayısı vardır ve 5 sayısının böleni olduğunda şartlar sağlanır. 

 Buna göre 80 sayısının çarpanlara ayrılmış hali; 80=2.2.2.2.5 şeklinde olmaktadır. 2 ile 5 80 sayısının asal bölenleridir. 

Haberin Devamı

 80 Sayısının Bölenlerini ve Bölen Sayısını Bulma 

 80 sayısının bölen sayısı asal çarpan üslerinin bir arttırılması ve 2 sayısı ile çarpılmasıyla bulunur. 2 ile çarpılma nedeni hem negatif hem de pozitif bölenlerin olmasıdır. 1, 2, 4, 5, 8, 16, 10, 20, 40, 80 şeklinde yazımı mümkündür.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi