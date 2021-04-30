80 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 80 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Ülkemizde toplamda 81 tane il bulunmaktadır. Bu 81 ilin her bir tanesi için bir plaka kodu verilmiştir. Plaka kodları illerde numara bazında ilçelerde ise harflendirmeler ile belirlenmiştir. Genel kültürden bulmacalara kadar sıklıkla sorulan sorular içerisinde olan plaka kodları her zaman araştırma konusu olmaktadır.

80 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

80 plaka kodu ülkemizin Osmaniye iline bağlı olan bir koddur. Mevcut olan aracın ön ve arkasında bulunan plaka kodlarının 80 numaraya sahip olması aracın Osmaniye iline kayıtlı olduğunu göstermektedir. Osmaniye ilinin baş harfi O ile başladığı halde plakası 80'dir. Bu durumun sebebi Osmaniye ilinin daha sonradan il haline gelmesidir. Bu nedenle mevcut plaka kodu sıralamaya göre verilmemektedir.

80 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

80 numaraya sahip plaka kodu Osmaniye iline aittir. Osmaniye iline bağlı olan toplamda 7 adet ilçe bulunur. En kalabalık nüfusa sahip olan ilçesi ise Osmaniye merkezdir. Osmaniye ilinin 7 ilçesi şunlardır:

Merkez

Düziçi

Kadirli

Toprakkale

Hasanbeyli

Bahçe

Sumbas