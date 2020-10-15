8 ve 12’lere seviye tespit sınavı

Bahçeşehir Koleji, 2021 yılında Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YKS) hazırlanan, 8 ve 12’nci sınıfa giden ve 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine dijital ortamda seviye tespit sınavı yapıyor. Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin yanı sıra, tüm okullardan seviyesini öğrenmek isteyenler ücretsiz olarak bu sınava girebilecek. Öğrenciler bu sayede hem seviyelerini öğrenecek hem de başarılı olanlar SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursu için yapılacak sınava girmeye hak kazanacak. Öğrenciler seviyelerini görecekleri sınav karnelerine ücretsiz olarak ulaşabilecek. Seviye tespit sınavının tüm soru çözüm videolarına dijital eğitim platformu üzerinden ulaşılabilecek.

SINAVLAR LGS VE YKS FORMATINDA OLACAK

8’inci sınıflar için online sınav 24 Ekim yapılacak, sonuçları ise 26 Ekim’de açıklanacak. Sınavın son başvuru tarihi ise 22 Ekim. 12’nci sınıflar için başvuru tarihi ise 25 Ekim olacak. 7 Kasım’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Kasım’da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapılacak. Sınav sonuçları da 10 Kasım’da açıklanacak.

‘İSTEĞİMİZ TÜM ÖĞRENCİLERİN İYİ BİR EĞİTİM ALABİLMESİ’

Her çocuğun kaliteli bir eğitimi hak ettiğinin altını çizen Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan şunları söyledi:

“Kurum olarak bu konuda üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Dijital eğitimin artık hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu alandaki 10 yıllık deneyimimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İsteğimiz tüm öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmesi. Bu nedenle okul ayrımı yapmadan 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerini ücretsiz katılabilecekleri bu sınava davet ediyoruz. Başarılı olanlar SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursunu kazanma şansı yakalayacakları bireysel sınava katılmaya hak kazanacak. Belki de yeni bir geleceğe kapı açma şansı yakalayacaklar.”