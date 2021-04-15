8 ve 12. sınıf öğretmenleri aşı bekliyor

Öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili tartışmalar sürerken bir kez daha uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla aşı randevu ekranı güncellendi ve öncelik verilen ilkokul öğretmenleri aşı olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi” dedi. Ancak yüz yüze eğitimin devam edecek 8 ve 12’nci sınıf öğretmenleri ile okul öncesi hala beklemede.

24 Şubat günü Çorum Arifegazili İlkokulu’nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ilk doz aşısını olmasıyla başlayan süreçte köy öğretmenleri dışındaki diğer öğretmenler de aşılanmayı bekliyordu. Bakan Selçuk son yaptığı açıklamada 125 bin öğretmenin daha aşılanacağının altını çizmişti. Son günlerde hızla artan vakalardan nasibi alan eğitimciler, 1 milyon 259 bin okul çalışanı için aşılama sürecinin hızlanmasını istiyor.

RAMAZAN’DA 310 BİN İLKOKUL ÖĞRETMENİ AŞILANACAK

Tedarik sürecinde yaşanan duraklama sebebiyle sadece yüzde 10’u aşı olan eğitimciler, son günlerde vefat eden öğretmen sayısının artması sebebiyle de taleplerini sürekli yinelediler. Hatta futbolculara ve turizmcilere aşı önceliği verilmesi de eğitimcilerin tepkisine neden olmuşu. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ramazan ayı döneminde, iki-üç haftalık zaman diliminde, ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz” dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 8 ve 12’inci sınıflarla okul öncesi hariç tüm kademelerde uzak eğitime geçildiğini açıkladı. Durum böyle olunca öncelik verilmesi gereken grup 8 ve 12’nci sınıf öğretmenleri yüz yüze eğitime devam edeceği için öncelik istedi. Uzaktan eğitime geçilen ilkokul öğretmenlerinin aşılanması ise devam ediyor.



YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDENLERE ÖNCELİK TALEBİ

Aşılanmada öncelik köy okulları ve anaokullarındaki öğretmenlere verilmişti. Bu grupları, 2 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayan ilkokul ile 8’inci ve 12’nci sınıf öğretmenleri izleyecekti. Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinde yüz yüze yapılacak uygulamalı eğitimlere katılacak öğretmenlerin yanı sıra yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacağı belirtilmişti. Ancak işler bir kez daha değişti. İlkokulda tüm kademeler uzaktan eğitime geçildi, ancak ilkokul öğretmenleri aşı olmaya başladı. Yüz yüze eğitime devam eden 8 ve 12’nci sınıf öğretmenlerine henüz aşı sırası gelmedi. Okul öncesinde de öğretmenlerinin henüz hiç aşı olamadığını söyleyen eğitimciler tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Öğretmenler “Bu işte bir terslik yok mu?” diyerek yüz yüze eğitime devam edecek eğitimcilere öncelik verilmesini istiyor.

PDR’YE AŞI YOK İDDİASI

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından yayımlanan bildiride öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili okullarda listeleme çalışmalarının yapıldığı ancak psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerinin bu listelerin dışında bırakıldığını açıklamıştı. Ancak Bakanlıktan yapılan açıklamada; “psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler” denildi.

425 BİN 430 ÖĞRETMENE AŞI RANDEVUSU

Milli Eğitim Bakanlığı aşı tartışmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. “İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dâhil edilmiştir” denilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul yöneticileri ve okul çalışanları için planlama yapıldığı vurgulandı.