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8 üniversiteye rektör ataması

#Resmi Gazete#Üniversite#Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı
8 üniversiteye rektör ataması

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla; Sanko Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’ün maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nice maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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#Resmi Gazete#Üniversite#Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı

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