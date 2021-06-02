8 üniversitede yeni fakülteler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Düzce Üniversitesi’ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Ege Üniversitesi’ne bağlı Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi ve İstanbul Kent Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

KAPATILAN VE ADLARI DEĞİŞTİRİLEN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Söz konusu kararla İstanbul Arel Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Sinop Üniversitesi’ne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi kapatıldı.

Kapadokya Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin adı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin adı ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.